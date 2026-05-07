Dian desmiente que vaya a embargar tarjetas de crédito a los morosos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) aclaró que las tarjetas de crédito no son objeto de embargo dentro de los procesos de cobro por deudas tributarias, tras publicaciones en algunos medios de comunicación sobre supuestas medidas de este tipo contra contribuyentes. La entidad explicó que los procedimientos de cobro únicamente aplican sobre obligaciones tributarias en mora, que sean exigibles y previamente determinadas, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario y bajo el cumplimiento del debido proceso. Puede leer: Alivio al 4x1000: una promesa incumplida que le cuesta hasta $800.000 anuales a cada colombiano Según indicó la autoridad tributaria, las actuaciones de cobro no son automáticas ni masivas y deben surtir una serie de etapas administrativas y legales antes de que se adopten medidas cautelares contra un deudor.

Qué bienes sí puede embargar la Dian por deudas tributarias

La Dian señaló que dentro de los procesos de cobro sí puede decretar embargos sobre activos considerados legalmente embargables. Entre ellos se encuentran cuentas bancarias, certificados de depósito a término (CDTs), depósitos financieros, cuentas por cobrar, así como bienes muebles e inmuebles. Pero estas medidas cautelares, precisó la entidad, solo pueden aplicarse mediante un procedimiento administrativo formal y con sustento jurídico. Le interesa: Empresas fachada y maniobras desde China y Panamá: así habría actuado el primer capturado en caso LiliPink La entidad insistió en que cada proceso requiere el cumplimiento de las etapas legales correspondientes y que las decisiones no se ejecutan de manera indiscriminada sobre toda la ciudadanía.

La Dian insistió en que cada proceso requiere el cumplimiento de las etapas legales correspondientes y que las decisiones no se ejecutan de manera indiscriminada sobre toda la ciudadanía. Foto: Colprensa

¿Por qué las tarjetas de crédito son inembargables?

La Dian explicó que las tarjetas de crédito no constituyen depósitos de dinero propiedad del contribuyente, razón por la cual no pueden ser embargadas. De acuerdo con la autoridad, estos productos financieros funcionan como mecanismos de financiación otorgados por las entidades bancarias mediante cupos de crédito que pertenecen al banco y no al usuario. En consecuencia, el cupo disponible en una tarjeta de crédito no hace parte de los recursos patrimoniales del contribuyente susceptibles de medidas cautelares dentro de un proceso de cobro tributario.

Dian pide verificar información sobre procesos tributarios