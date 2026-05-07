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¡Aberrante! Hasta transmisión de violaciones en vivo hacía red de pornografía infantil que cayó en Medellín

Entre los once capturados figuran madres y otros familiares de las víctimas que recibían pagos millonarios por permitir el abuso y otros tratos degradantes.

  • Entre los capturados había incluso mamás y otros familiares de los niños que fueron víctimas de esta red. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
    Entre los capturados había incluso mamás y otros familiares de los niños que fueron víctimas de esta red. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
  • En Medellín fueron capturadas siete personas; otra fue aprehendida en Cartagena y tres más en Estados Unidos. FOTO: ALCALDÍA
    En Medellín fueron capturadas siete personas; otra fue aprehendida en Cartagena y tres más en Estados Unidos. FOTO: ALCALDÍA
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Hasta transmisiones en vivo sobre violaciones sexuales con niños comercializaba la red internacional de tráfico de pornografía infantil que tenía una de sus bases en Medellín y fue desmantelada en una operación con apoyo internacional.

La desarticulación de esta organización criminal se dio mediante allanamientos simultáneos en varias ciudades de Estados Unidos, Cartagena y la capital antioqueña, gracias a la actuación coordinada entre la Policía colombiana, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia.

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Pero también participaron agencias internacionales como la Unidad Investigativa contra el Crimen Transnacional (TCIU), Homeland Security Investigations (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esta última dispuso de sus agentes federales en ciudades como Boston, Columbus (Ohio), Tucson, Fort Lauderdale y Miami, pero también en nuestro país.

La red transnacional, de acuerdo con lo que ha trascendido de la investigación al respecto, se dedicaba a la explotación sexual infantil y a la comercialización de material de abuso sexual de menores de edad mediante plataformas digitales y transmisiones en vivo de dichas agresiones.

En total hubo once capturas: tres en EE. UU., una en Cartagena y siete en Medellín, según informó el alcalde Federico Gutiérrez, quien manifestó su repudio, pues entre ellos había familiares como primas, tías e incluso mamás de las víctimas que tienen edades de entre los 10 meses de edad y los 13 años.

En Medellín fueron capturadas siete personas; otra fue aprehendida en Cartagena y tres más en Estados Unidos. FOTO: ALCALDÍA
En Medellín fueron capturadas siete personas; otra fue aprehendida en Cartagena y tres más en Estados Unidos. FOTO: ALCALDÍA

Todo fue producto de una investigación que duró cuatro meses a partir de tres capturas que se efectuaron en EE. UU., donde fueron hallados videos, fotografías y registros de transmisiones con víctimas colombianas.

Luego, las labores de inteligencia, análisis de movimientos financieros, seguimiento tecnológico y cooperación internacional condujeron a las autoridades a identificar a quienes producían, distribuían y comercializaban este material ilegal en nuestro país utilizando plataformas de mensajería, canales cifrados y videos en tiempo real para contactar consumidores extranjeros. En uno de los casos se evidenció la explotación sexual contra un bebé de 10 meses.

Los pagos llegaban algunas veces a rondar los 63.000 dólares, o sea alrededor de 227 millones de pesos para esas personas cercanas que permitían el abuso sexual y los tratos degradantes.

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Los siete capturados en Medellín fueron cobijados por medida de aseguramiento intramural y deberán responder por delitos como pornografía infantil agravada, explotación sexual comercial, proxenetismo agravado, acceso carnal violento y utilización de menores de edad para la comisión de delitos.

Entre tanto, hay otras nueve de estas personas aprehendidas que ya han sido condenadas, siete por cortes federales estadounidenses y dos en Colombia.

Gutiérrez informó que con estos son ya 31 extranjeros capturados desde 2024 por delitos de presunto abuso sexual, explotación sexual y pornografía infantil en Medellín y Colombia.

“La tragedia de esto es que sabemos que hay muchos más casos y aquí tenemos que seguir trabajando hasta erradicar el peor de los delitos”, puntualizó el mandatario local.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas personas fueron capturadas en Medellín por la red de abuso infantil?
En Medellín fueron capturadas siete personas, dentro de un total de once detenidos en Colombia y Estados Unidos, en un operativo conjunto internacional.
¿Cómo operaba la red de pornografía infantil que cayó en Medellín?
La red utilizaba plataformas digitales, mensajería cifrada y transmisiones en vivo para comercializar material de abuso sexual infantil a clientes en el extranjero.
¿Qué entidades participaron en la captura de la red de explotación infantil en Medellín?
Participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y agencias internacionales como Homeland Security Investigations (HSI).

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Federico Gutiérrez
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