Este es Mateo Pérez, el periodista que habría sido asesinado en el Norte de Antioquia

Aunque la mamá y el papá del periodista Mateo Pérez conservan la última esperanza de que este siga vivo, todos los indicios apuntan a que este habría sido asesinado por las disidencias de las Farc en la zona rural de Briceño, en el norte de Antioquia.

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De hecho, miembros de su familia han estado en contacto con una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con el fin de recuperar su cuerpo, pues a la zona no ha podido entrar ninguna autoridad.

Pérez, de 25 años y director del medio alternativo El Confidente de Yarumal, que cubre información relativa a este municipio y en general del norte de Antioquia, llegó el martes pasado al municipio de Briceño, donde contactó a varios funcionarios buscando quién lo acompañara hasta un área rural en la que se han registrado combates entre miembros de las disidencias del frente 36 de las Farc y tropas del Ejército colombiano.

Con el fin de recoger información sobre el conflicto armado que se vive en esa subregión habría tratado de entrevistas a varias personas en el pueblo y hasta fue a la Policía, el hospital y la Personería.

En todos los sitios la recomendación fue tajante en que no saliera del casco urbano, porque nadie, ni siquiera los funcionarios tienen garantizada su seguridad si se adentran en estos sectores. No obstante, el comunicador habría hecho caso omiso y se dirigió en su moto hacia la vereda Palmichal.

Según el testimonio de una persona de la zona que accedió a hablar con EL COLOMBIANO, al parecer habría sido interceptado por un grupo armado en el sector de El Hoyo; lo habrían sometido a malos tratos y torturas a la vez que lo sometían a un interrogatorio.

Esto habría sucedido en presencia de personas de la comunidad que afirmaron que Pérez fue finalmente asesinado y los irregulares mandaron enterrar su cuerpo en un sitio lejano.

Jorge Rueda, primo de Mateo, informó que desde la tarde del martes han sostenido contacto con el CICR en procura de hacer gestiones para recuperar el cadáver, dando como cierta la ocurrencia del asesinato.

“Pensamos que Mateo murió. Ayer en la noche se encontró su motocicleta, las llaves y el teléfono tirados en la vía y los campesinos han dicho que lo mataron”, contó Jorge.

El papá y el hermano de Mateo iban a viajar a Briceño para apersonarse de la situación, pero los delegados de la entidad humanitaria advirtieron del gran peligro de desplazarse incluso apenas hasta el área urbana.

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El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, emitió un comunicado en el que exige “a las autoridades acciones inmediatas que permitan dar con el paradero de Mateo Pérez”.

Entre tanto, la Gobernación de Antioquia ofreció hasta 300 millones de pesos por información que conduzca a la judicialización y captura de Jhon Edison Chalá, alias “Victor Chalá”, cabecilla del frente 36 en esa parte del departamento.