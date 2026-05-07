Vandalismo en la Iglesia La Ermita de Cali: Hombre que “era el diablo” destruyó varias imágenes

En horas de la mañana del pasado miércoles en la ciudad de Cali, ocurrió una profanación y grave acto de vandalismo en la Iglesia La Ermita, uno de los templos más representativos del patrimonio histórico y religioso del centro de la ciudad, un individuo irrumpió en el recinto sagrado, causando la destrucción de casi la totalidad de las imágenes religiosas que se encontraban en su interior
El ataque, según los medios locales, fue perpetrado por un joven de aproximadamente 30 años de edad, cuya identidad no fue revelada inicialmente, pero que fue capturado posteriormente por las autoridades de policía.
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