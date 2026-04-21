El engorroso trámite de la Dian para devolver $57.000 millones de la emergencia económica

La devolución de impuestos ordenada por la Corte Constitucional tras la emergencia económica de diciembre de 2025 abrió un debate jurídico sobre el alcance real de su cumplimiento. Mientras la autoridad tributaria anunció reintegros por una fracción del dinero recaudado, expertos advierten que la medida podría quedarse corta frente al mandato del alto tribunal, además por el nivel de complejidad para solicitar una devolución.
Y es que, según expertos, los trámites son complejos debido a la elevada carga administrativa y probatoria que recae sobre el ciudadano. De hecho, en algunos casos, el usuario debe acudir a los operadores logísticos para gestionar el reintegro, lo que añade un intermediario y más pasos burocráticos al proceso.
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En términos simples, el trámite se considera complejo porque el esfuerzo y el tiempo requeridos superan el beneficio económico; recolectar documentos por montos mínimos desincentiva al ciudadano a reclamar su dinero, por lo que gran parte (casi el 96%) se quedaría en la Dian.
Para analistas como Lisandro Junco, exdirector de la Dian, existe una brecha entre lo ordenado por la Corte y la respuesta institucional. “La orden de la Corte Constitucional es amplia y la reacción de la Dian es mínima”, afirmó, al señalar que el fallo estableció la devolución tanto de impuestos directos como indirectos cobrados bajo el decreto declarado inconstitucional.