Así se mueven los candidatos en la recta final: Cepeda estuvo en Medellín y De la Espriella en el Caribe, ¿dónde van a cerrar?

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella vienen recorriendo el país para conquistar los votos que necesitan para ganar en segunda vuelta. Mientras el candidato del Pacto Histórico estuvo en Medellín, el abogado se ha movido por el Caribe. En la más reciente encuesta de Atlas Intel, publicada este 10 de junio, De la Espriella (52.6 %) aventaja por ocho puntos a Cepeda (44.8 %). El resultado mantiene la tendencia a favor del jurista. Según la encuesta, el 21 de mayo pasado registró 50 %, pasando por 50,3 % el 2 de junio y ahora un 52,6 %. Mientras, Cepeda mantiene un crecimiento estancado, que, si se tiene en cuenta el margen de error, ha pasado del 41,3 % al 44,8 %. Sin embargo, falta más de una semana; nada está definido. Lea también: El registrador reveló si habrá cambios en el tarjetón tras fallo contra logo de De la Espriella Ahora bien, este 10 de junio, De la Espriella estuvo en la plaza María Varilla de Montería, Córdoba, ciudad en la que se crio. Allí salió en tarima su esposa, Ana Lucía Pineda, y en el público lo acompañaron figuras del movimiento Creemos, que eligió al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

Justo antes de estar en Montería, el candidato estuvo en San Jacinto del Cauca, Bolívar. Allí llegó en helicóptero en compañía de Mauricio Gómez Amín, exsenador liberal que, según conoció EL COLOMBIANO, sería el ministro del Interior en caso de ganar De la Espriella. El candidato empezó su semana en Cartagena, donde estuvo en la Plaza de la Aduana de la ciudad amurallada. Desde allí, cuestionó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que le prohibió usar su slogan de “Firmes por la Patria” y hasta el nombre de su movimiento, “Defensores de la Patria”. “Un magistrado de Bogotá nos ha prohibido decir ‘Firme por la Patria’, nos ha prohibido utilizar el nombre de nuestro movimiento popular ‘Defensores de la Patria’, nos ha prohibido hacer el símbolo de ‘Firmes por la Patria’, ¿Ustedes son defensores de la Patria?”, preguntó al público.

“Desde hoy necesito la ayuda de cada uno de ustedes. Cada celular, cada camiseta de la selección que usen, cada video que suban diciendo firme por la patria es un grito de libertad”, dijo. De la Espriella instó a sus seguidores a desobedecer la restricción en el ámbito digital, pidiéndoles inundar las redes sociales con los emblemas de la campaña mientras sus abogados resuelven la situación en los tribunales. “Sigan firmes por la patria mientras ganamos la lucha jurídica”, afirmó. El Caribe es una de las regiones que definirían estas elecciones. Y De la Espriella, quien creció en la región, aprovechó para impulsarse allí en esta recta final. Pero el abogado terminará su campaña en Buga, Valle del Cauca, donde está la Basílica del Señor de los Milagros. Cabe recordar que la religión ha sido uno de los principales símbolos de la campaña de De la Espriella.

Iván Cepeda en Medellín

El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, estuvo en Medellín en la tarde de este 10 de junio. Habló desde Carabobo Norte, donde fue recibido por “miles de jóvenes, madres de la Comuna 13, víctimas, sindicalistas, trabajadores y organizaciones sociales”, según informó en sus redes sociales.