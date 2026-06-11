Así se mueven los candidatos en la recta final: Cepeda estuvo en Medellín y De la Espriella en el Caribe, ¿dónde van a cerrar?

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella vienen recorriendo el país para conquistar los votos que necesitan para ganar en segunda vuelta. Mientras el candidato del Pacto Histórico estuvo en Medellín, el abogado se ha movido por el Caribe.
En la más reciente encuesta de Atlas Intel, publicada este 10 de junio, De la Espriella (52.6 %) aventaja por ocho puntos a Cepeda (44.8 %).
El resultado mantiene la tendencia a favor del jurista. Según la encuesta, el 21 de mayo pasado registró 50 %, pasando por 50,3 % el 2 de junio y ahora un 52,6 %.
Mientras, Cepeda mantiene un crecimiento estancado, que, si se tiene en cuenta el margen de error, ha pasado del 41,3 % al 44,8 %. Sin embargo, falta más de una semana; nada está definido.
Lea también: El registrador reveló si habrá cambios en el tarjetón tras fallo contra logo de De la Espriella
Ahora bien, este 10 de junio, De la Espriella estuvo en la plaza María Varilla de Montería, Córdoba, ciudad en la que se crio. Allí salió en tarima su esposa, Ana Lucía Pineda, y en el público lo acompañaron figuras del movimiento Creemos, que eligió al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.