Daniel Rivera Marín, editor general de EL COLOMBIANO, es uno de los nominados al Premio Gabo 2026

“Ya no en el cielo sino en la tierra: así es la iglesia evangélica por dentro” fue publicado en febrero de 2026. FOTO: Cortesía

“Ya no en el cielo sino en la tierra: así es la iglesia evangélica por dentro” es la crónica publicada en Generación con la que Rivera compite en la categoría Texto. En esta edición, el Premio Gabo cuenta con 50 trabajos nominados en cinco categorías.

Este jueves, la Fundación Gabo dio a conocer el nombre de los 50 nominados al Premio Gabo, galardón que reconoce los mejores trabajos periodísticos publicados en el último año en Iberoamérica.

En su edición número 14, este premio busca destacar referentes de excelencia, rigor, independencia, innovación y compromiso ético reconociendo trabajos que fortalecen el debate público y contribuyen a una ciudadanía más crítica y participativa. Lea: Julian Barnes es el ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, ¿quién es? En total, la Fundación Gabo recibió 1.915 postulaciones de 20 países de Iberoamérica. Para seleccionar a los nominados se llevaron a cabo dos evaluaciones: primero, 51 jurados preseleccionaron 135 publicaciones y después, un grupo de 15 periodistas de larga trayectoria escogieron los 50 nominados, los tres finalistas y el ganador de cada una de las cinco categorías. Uno de los 15 trabajos nominados de la categoría Texto es Ya no en el cielo sino en la tierra: así es la iglesia evangélica por dentro, de Daniel Rivera Marín, editor general de EL COLOMBIANO.

En esta crónica de 11 páginas, publicada en febrero de 2026 en Generación, tras haber sido “convertido al evangelismo a los 13 años, el autor revisita su propia historia para retratar, sin caricaturas ni complacencias, las contradicciones, el poder y la promesa emocional de las iglesias evangélicas en América Latina”.

Rivera es comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad EAFIT. Ha colaborado con revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia y es autor de los libros Volver para qué (2014) y La fuerza de esta voz (2022). En 2019, el periodista también fue finalista del Premio Gabo en la categoría Texto por su trabajo Volver para incendiar a Colombia, un perfil del escritor antioqueño Fernando Vallejo. “El primer mérito de este texto es haber seducido a Vallejo para romper la burbuja que ha creado para sí, además de estar impecablemente escrito, con una evidente calidad literaria y pasajes memorables”, escribió el jurado en su concepto de esa publicación.

¿Cuáles son los otros nominados colombianos a los Premios Gabo 2026?

En esa misma categoría está nominado el texto Iván Cano, el preso del horror de México, publicado por Natalia Herrera y Beatriz Guillén en El País México. Este cuenta “la historia de un joven colombiano con síndrome de Marfan que, tras ser presuntamente reclutado por la fuerza por un cartel mexicano, pasó de víctima de secuestro a acusado ante la justicia”. También está compitiendo Papa Clemesí, de Alejandro Millán Valencia, de BBC Mundo, una crónica que relata “la paradoja del poblado peruano que vive sin energía eléctrica frente a una de las plantas solares más grandes de América Latina, capaz de abastecer a 400.000 hogares”. En Audio están nominados Dos caras: Juan de Dios, de los medios Adonde Media, Exactly Right Media, y La ruta de sol, de Central – Radio Ambulante Studios.