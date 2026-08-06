Entre caras nuevas y viejos conocidos: así es el nuevo Gobierno

Su padre, Rodrigo Lara, fue asesinado en 1984 cuando era ministro de Justicia, tras enfrentarse al narcotráfico. Lara hijo supo hacerse su propio camino: lideró el programa anticorrupción en el gobierno de Álvaro Uribe, fue presidente de la Cámara de Representantes y líder de Cambio Radical. También fue senador.

Aunque varios de los designados cuentan con una amplia trayectoria en el servicio público, otros llegan desde el sector privado o la academia. También hay nombres que, a lo largo de su carrera, han protagonizado controversias o han estado vinculados a escándalos públicos. Estos son los perfiles de los ministros, altos funcionarios y embajadores que integrarán el nuevo gobierno.

Fuentes cercanas al presidente electo señalaron a EL COLOMBIANO que la selección de los funcionarios respondió a criterios de experiencia, capacidad técnica, transparencia y eficiencia.

Con el gabinete ministerial y el cuerpo diplomático ya definidos, Abelardo De la Espriella afrontará su mandato con un equipo integrado por figuras provenientes de distintos sectores. Entre exministros, excongresistas, exgobernadores, dirigentes políticos, académicos y profesionales con experiencia en el sector público y privado.

Educación: Viviane Morales

Viviane Morales tenía 26 años cuando entró por primera vez a un cargo público como secretaria general del entonces Ministerio de Desarrollo. Es abogada del Rosario con maestría en Derecho Público de la U. de París. Fue fiscal general, pero el Consejo de Estado anuló su designación en 2012. Es esposa de Carlos Alonso Lucio, exmiembro del M-19.

Hacienda: Miguel Gómez

Es hermano del senador Enrique Gómez. Formado en Sciences Po de París, presidente de Bancóldex, presidente de Fasecolda, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo Americana y embajador de Colombia en Francia y ante la Unesco en el primer gobierno de Uribe.

Vivienda: Jaime Andrés Beltrán

Fue gerente de regiones durante la campaña de De la Espriella y tuvo un papel clave en la articulación con iglesias cristianas. Empezó en el Partido Liberal, es pastor, fue alcalde de Bucaramanga, pero lo destituyeron por doble militancia; ha recibido críticas por poca experiencia en el sector.

Cancillería: Omar Bula

Tiene 20 años de experiencia diplomática con la Organización de Naciones Unidas (ONU): incluye misiones con el Programa de Alimentos en Irak, Egipto, Roma, Sudán, Panamá, Etiopía y Ecuador. Es seguidor del presidente Donald Trump, que expresó su apoyo a De la Espriella.

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Agricultura: Indalecio Dangond

Es administrador de empresas de la Universidad Externado. Ha pasado por el Banco Agrario, la Caja de Crédito Agrario y Finagro. Una investigación lo señala de haber ayudado a que Juan José Lafaurie Cabal accediera a un crédito por $400 millones, y un subsidio estatal de “pequeño productor”.

Minas: María Arboleda

Es ingeniera eléctrica de la Universidad Nacional, especialista y magíster en distribución y transmisión de energía. Además, cuenta con una trayectoria de tres décadas en el sector energético, donde ha participado en procesos de planeación, operación de sistemas eléctricos y administración de mercados de energía.

Defensa: Jorge Mora

“¡Gloria al soldado!”, escribió De la Espriella al anunciar al general (r) Mora como ministro, también dijo que por sus venas corre “sangre camuflada”. Mora viene de una familia forjada en los cuarteles. Suma 36 años de servicio y es descrito como experto en gestión y planificación estratégica, resolución de conflictos y diseño y dirección de operaciones en zonas neurálgicas.

Justicia: Iván Cancino

Cancino es amigo íntimo de De la Espriella. Además, conoce el sistema judicial como pocos. Viene de una familia de juristas: su padre, Antonio Cancino, defendió a Ernesto Samper en el proceso 8.000. Sin embargo, Iván se hizo su propio nombre: formado en el Externado, con especializaciones y maestría en Ciencias Penales y Criminológicas.

Transporte: Elsa Noguera

Economista de la Javeriana. Fue gobernadora del Atlántico y luego ministra de Vivienda. También fue alcaldesa de Barranquilla. Su hoja de vida incluye además haber sido fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras en las elecciones de 2010 y Alta Consejera Presidencial para las Regiones en el Gobierno de Uribe. Es parte del clan Char.

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Salud: Ana María Vesga

Abogada de la Universidad de Los Andes. Realizó estudios en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico en esa misma institución. Antes de asumir la presidencia de Acemi, entidad que agremia EPS, trabajó durante casi seis años en la Andi, donde estuvo al frente de la Cámara de la Industria Farmacéutica y fue vicepresidenta de Salud.

Comercio: Mauricio Gómez

Fue el único liberal que se la jugó por Abelardo de la Espriella durante ambas vueltas electorales. De hecho, en diciembre renunció a su curul en el Senado por el Partido Liberal y se dedicó de lleno a la campaña. Gómez Amín fue jefe de debate y lideró las relaciones políticas. Es oriundo de Barranquilla.

Deporte: Juliana Gutiérrez

Es administradora de empresas y magíster en administración de riesgos. Fue señalada de ser cuota del alcalde Federico Gutiérrez, su hermano. “No soy un clon de Federico”, dijo en entrevista con EL COLOMBIANO al rechazar rumores.

Trabajo: Natalia López

López nació en Montería, es abogada de la Pontificia Bolivariana y especialista en Derecho Administrativo; tiene maestrías en Derecho Público y Administración de Empresas. Aspiró al Congreso por Creemos, pero no pasó y, antes, a la Alcaldía de Montería, pero tampoco llegó. Fue parte de la Dirección Territorial del MinTrabajo en Córdoba.

TIC: Alexandra Falla

Comunicadora social, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías, con trayectoria en televisión, cine, radio y entornos digitales. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector. Entre otros cargos, Falla fue directora operativa de Canal Capital entre 2004 y 2006.

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Cultura: Paola Holguín

Nació en Medellín y su trayectoria académica está enfocada en la comunicación y los asuntos de Estado. Es comunicadora social, magíster en Estudios Políticos y posee adicionalmente una maestría en Seguridad y Defensa Nacional. Recientemente, impulsó el proyecto de ley que convirtió al carriel antioqueño en Patrimonio Cultural de la Nación.

Ciencia: Claudia Benavides

Benavides llegó al ministerio tras ser elegida del banco de talentos de De la Espriella: “Sin haberla visto nunca en mi vida, salió su nombre y después de dos entrevistas decidí nombrarla ministra”, dijo. Es ingeniera industrial de la Nacional, magíster en Creatividad e Innovación y doctora en Sostenibilidad. Cuenta con 25 años de experiencia.

Ambiente: Fabio Arjona

Recientemente asumió la vicepresidencia de Desarrollo de Recursos y Sostenibilidad de Conservación Internacional. También fue viceministro de Ambiente durante el gobierno de Ernesto Samper y ha estado vinculado a temas de política ambiental. En campaña visitó varios páramos, donde defendió el fracking bajo estrictos estándares ambientales.