Hay congestión en la Dian por devolución de IVA de carros eléctricos; esto es lo que se sabe

El aumento en la venta de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia desbordó la capacidad de la Dian para atender las solicitudes relacionadas con los incentivos tributarios vigentes.
Julio Toro, socio de Toro Asociados y abogado especializado en asuntos tributarios, confirmó a La República que actualmente “no hay citas para solicitar la devolución del IVA correspondiente”.
La República consultó a Andrés Felipe Velásquez, director de la Dian, sobre la situación, pero no obtuvo respuesta.
La congestión está relacionada con el incremento inusual en el número de solicitudes y con el desconocimiento que existe sobre el procedimiento para acceder al beneficio.
Las cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, muestran el aumento de la demanda. Las solicitudes relacionadas con estos vehículos pasaron de 19 en 2022 a 3.211 hasta mayo de 2026.