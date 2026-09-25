Un policía activo contra un exconvicto: la insólita pelea que se dará en la UFC este sábado

El mejor octágono del planeta, el de la UFC, ha sido testigo de múltiples peleas que pasaron a la historia de las artes marciales mixtas. Este sábado 26 de septiembre tendrá un capítulo más para la organización más exitosa de las MMA cuando se enfrenten en UFC Vegas 121 el estadounidense con orígenes cubanos Luis “The Stache” Hernández y el también americano Sedrique Dumas. La historia viral de este enfrentamiento va más allá de la jaula, pues es una confrontación que se da a diario en las calles de Estados Unidos: la ley contra lo ilegal. Luis es un policía activo; forma parte de la oficina del sheriff (alguacil) en Miami-Dade. Con 30 años y casi una década en las fuerzas policiales, Hernández empezó a competir hace ocho años en las MMA y tan solo el pasado martes 22 de septiembre consiguió su primer contrato en UFC tras ganar en el Dana White’s Contender Series.

Por otro lado, Sedrique Dumas, peleador de 31 años de edad y quien hace varios años hace parte de la Ultimate Fighting Championship, tiene problemas recurrentes con la ley e incluso estuvo condenado en ocasiones anteriores. Dumas es la contraparte total del oficial Hernández. Este inédito duelo le dio rápidamente la vuelta al mundo, primero por el ventilamiento de la vida personal de los personajes de la pelea y segundo por lo rápido que consiguió “The Stache” Hernández su primera pelea. Normalmente, los peleadores que se clasifican desde el DWCS deben esperar un tiempo prudente para subir al octágono de UFC; sin embargo, una baja de última hora le abrió la puerta a Luis Hernández de enfrentar a Dumas. Inicialmente, la pelea iba a darse en las 185 libras y era entre Sedrique Dumas y Mickey Gall; sin embargo, este último sufrió problemas de salud en los días previos y, con solo dos días antes de la pelea, la UFC se contactó con “The Stache”, quien aceptó sin mediar palabra. Ahora la pelea será por el peso semipesado (205,5 libras) y se llevará a cabo en el APEX de Las Vegas, mismo recinto donde peleó hace un par de días como contendiente a la UFC. Hernández llega con un invicto de 8-0, todas victorias por finalización (nocaut o sumisión). Por otro lado, Dumas suma 10 victorias, 5 derrotas y un combate sin decisión, sumando su trayectoria en la UFC. La pelea está programada para las 4:00 p.m. de Colombia del próximo sábado 26 de septiembre. Se podrá seguir a través de Paramount+.

Cartelera estelar

Con la presencia en la pelea estelar de la promesa y cada vez más realidad de las MMA mexicana, Raúl Rosas Jr., y el combate que tendrá en la coestelar a la argentina Ailín Pérez, la cartelera estelar de la UFC Vegas 121 está colmada de buenos combates: Peso paja femenino (7:00 p.m.): Melissa Amaya vs. Valesca Machado Peso gallo (7:30 p.m.): Mahammadali Osmanli vs. Ilimbek Akylbek Peso gallo femenino (8:00 p.m.): Norma Dumont vs. Ailín Pérez Peso gallo (8:30 p.m.): Raúl Rosas Jr. vs. Raoni Barcelos Los horarios son todos un aproximado. Es probable que, si una pelea se termina antes, el resto también inicien más temprano. Toda la cartelera se podrá seguir a través de Paramount+ en Colombia. Lea también: ¡No hay quien lo pare! Islam Makhachev consiguió la racha de victorias más larga en la UFC Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: