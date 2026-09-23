Escenarios solidarios: un fin de semana de eventos para apoyar a las comunidades artísticas afectadas por el terremoto

Este fin de semana, el Ministerio de las Culturas, a través del Centro Nacional de las Artes y su Red Nacional de Teatros y Escenarios Públicos y Patrimoniales, pondrá en marcha la iniciativa Escenarios solidarios, una acción nacional de solidaridad, circulación y reactivación de la vida cultural de los lugares más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Compañías artísticas provenientes de lugares afectados llevarán sus obras de teatro, danza, títeres y música a escenarios de Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Quibdó, Jericó, Buga, Arjona, Marinilla, Mosquera, Fusagasugá y Chía. En total, 254 artistas participarán en la jornada, 209 de ellos provenientes de las ciudades más impactadas por el terremoto.

El terremoto dejó afectaciones en infraestructuras culturales de varias regiones, comprometiendo la circulación, el trabajo y el encuentro de artistas, colectivos, gestores y trabajadores culturales de estos territorios.

Ante ese panorama, la conmemoración del Día de los Teatros y Escenarios Públicos y Patrimoniales —prevista inicialmente para el 22 y 23 de agosto— se reprogramó y se transformó en Escenarios Solidarios, una acción nacional de solidaridad, circulación y reactivación de la vida cultural en las regiones, impulsada por el Centro Nacional de las Artes, en articulación con las secretarías de cultura y los teatros y escenarios del país.

Además de la programación artística que tendrá lugar en 22 escenarios de 12 ciudades, la iniciativa habilitará puntos de acopio en los teatros participantes para recibir donaciones de alimentos no perecederos, en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO). Lo recogido será destinado a las comunidades culturales de Cali, Chocó, Pereira y Manizales.

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En Antioquia habrá actividades en Jericó, en el Teatro Santamaría (Calle 9 con Carrera 5) que recibirá a la Corporación de Música y Danza Surrungueo Montañero, de Pereira, con Un surrungueo montañero en la memoria del cuerpo, el sábado 26 de septiembre a las 7:00 p. m. El domingo 27 en Marinilla, en el Teatro Regional Valerio Jiménez (Cl. 30 #25-102) se presentará la Fundación Andamio, de Quibdó, con El Bunde del Agua. Será a las 7:00 p. m.