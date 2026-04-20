EE. UU. abre portal para devolver US$166.000 millones pagados en aranceles tras fallo contra Trump

La Oficina de Aduanas de Estados Unidos habilitó desde este lunes una plataforma digital para que las empresas tramiten la devolución de aranceles a importaciones, luego de que la Corte Suprema anulara una parte significativa de estos gravámenes.
La decisión judicial, emitida el pasado 20 de febrero, determinó que el entonces presidente Donald Trump no contaba con las facultades necesarias para imponer buena parte de estas tarifas, que en su momento generaron ingresos por 166.000 millones de dólares y ahora entran en proceso de reembolso.
Según explicó la agencia en su portal oficial, las compañías podrán recibir el dinero entre 60 y 90 días después de que sus solicitudes sean aprobadas. No obstante, en esta primera fase solo serán consideradas aquellas peticiones relacionadas con trámites aduaneros aún no concluidos o con mercancías que hayan ingresado al país en un plazo inferior a 80 días.
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