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Haaland, Rodri, Mourinho y Konaté, algunos fichajes que prometen los candidatos a presidente en el Real Madrid

El nuevo dirigente del cuadro merengue se conocerá el próximo 7 de junio. La contienda ha sido una de las más intensas luego de una temporada en donde los madridistas terminaron sin levantar títulos.

  • Enrique Riquelme y Florentino Pérez tienen en sus promesas figuras como Haaland, Rodri, Konaté y Mourinho. Fotos: Getty Images
    Enrique Riquelme y Florentino Pérez tienen en sus promesas figuras como Haaland, Rodri, Konaté y Mourinho. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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A pocos días de unas nuevas elecciones en el Real Madrid, la contienda entre el actual mandatario, Florentino Pérez, y el empresario Enrique Riquelme ha alcanzado niveles de intensidad sin precedentes. La disputa está siendo protagonizada por promesas de múltiples fichajes desde ambas orillas.

Tras una temporada marcada por la ausencia de títulos bajo la dirección de técnicos como Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, ambos candidatos han centrado su estrategia en una renovación deportiva agresiva y promesas de fichajes de talla mundial para convencer a los cerca de 100,000 socios madridistas.

Las promesa de Enrique Riquelme para competir con Florentino

En el caso de Enrique Riquelme, de acuerdo a lo anunciado en el programa El Hormiguero, su estrategia se basa en fichar al delantero noruego Erling Haaland. El empresario ha asegurado que el atacante del Manchester City desea vestir de blanco y que su incorporación es el pilar de su proyecto.

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Además del noruego, Riquelme ha prometido el fichaje del mediocampista español Rodri Hernández, también figura clave del conjunto inglés.

Como una forma de garantía a sus promesas, el empresario ha presentado una garantía notarial personal: si incumple sus promesas electorales, se compromete a pagar de su propio bolsillo el 100% de la cuota de todos los socios del club durante la próxima temporada.

A pesar del entusiasmo generado por las promesas de Riquelme, el Manchester City y el entorno de Erling Haaland han desmentido categóricamente cualquier acuerdo. El club inglés calificó de “falsas” las historias surgidas en España y advirtió sobre posibles acciones legales por el uso de la imagen del jugador.

En cuanto a la estructura institucional, su proyecto incluye a dos leyendas del madridismo: Raúl González como director deportivo y Fernando Hierro al frente de la cantera, buscando recuperar el “ADN blanco”. Aunque aún no ha revelado el nombre de su entrenador, aseguró que será un técnico de talla mundial que anunciará en los próximos días.

Florentino busca extender sus casi dos décadas al frente del merengue

Por su parte, Florentino Pérez ha respondido con el anuncio del retorno de José Mourinho al banquillo merengue. El técnico portugués, quien ya dirigió al club entre 2010 y 2013, dio el “sí” oficial a través de un video de la candidatura “Florentino 2026”.

En el apartado de jugadores, Pérez ha confirmado que, de ser reelegido, el central francés del Liverpool, Ibrahima Konaté, se unirá a la plantilla.

Asimismo, fuentes cercanas a su candidatura vinculan otros nombres de relevancia para reforzar la defensa y el centro del campo, tales como Denzel Dumfries (Inter de Milán), Josko Gvardiol y el propio Rodri (Manchester City), quien parece ser un objetivo compartido por ambos candidatos.

Florentino ha enfatizado que su gestión garantiza que “los mejores jugadores estarán en el Real Madrid” y ha defendido su modelo de negocio, destacando los ingresos récord de 1,200 millones de euros generados en la temporada 2024-2025.

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Pérez lleva 22 años al frente del Real Madrid distribuidos en dos períodos. El primero fue desde el 17 de julio de 2000 hasta su dimisión el 27 de febrero de 2006, este contó con el polémico fichaje de Luis Figo, proveniente del FC Barcelona.

Su segundo período se ha dado tras un regreso sin oposición 1 de junio de 2009, manteniéndose de forma ininterrumpida hasta la actualidad, sumando así 17 años seguidos como presidente del Real Madrid.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué compromiso asumió Enrique Riquelme con los socios del Real Madrid durante la campaña?
Riquelme aseguró que, si incumple las promesas electorales realizadas durante su campaña, pagará con recursos propios el 100% de la cuota de los socios del club durante la siguiente temporada, como garantía de su proyecto.
¿Qué refuerzos ha anunciado Florentino Pérez para una posible reelección en el Real Madrid?
Florentino Pérez ha anunciado el regreso de José Mourinho como entrenador y la incorporación del defensor francés Ibrahima Konaté. Además, su candidatura ha sido relacionada con otros posibles refuerzos para la defensa y el mediocampo.
¿Por qué Erling Haaland se convirtió en una de las principales promesas de las elecciones del Real Madrid?
El delantero noruego es el fichaje estrella de la candidatura de Enrique Riquelme. El empresario sostiene que Haaland desea jugar en el Real Madrid y ha convertido su posible llegada en uno de los pilares de su propuesta para los socios del club.
¿Cuándo se definirán las elecciones presidenciales del Real Madrid?
El nuevo presidente del Real Madrid se conocerá el próximo 7 de junio. La elección enfrenta al actual mandatario, Florentino Pérez, y al empresario Enrique Riquelme, en una campaña marcada por promesas de fichajes y cambios deportivos.

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