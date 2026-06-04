Haaland, Rodri, Mourinho y Konaté, algunos fichajes que prometen los candidatos a presidente en el Real Madrid

A pocos días de unas nuevas elecciones en el Real Madrid, la contienda entre el actual mandatario, Florentino Pérez, y el empresario Enrique Riquelme ha alcanzado niveles de intensidad sin precedentes. La disputa está siendo protagonizada por promesas de múltiples fichajes desde ambas orillas.
Tras una temporada marcada por la ausencia de títulos bajo la dirección de técnicos como Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, ambos candidatos han centrado su estrategia en una renovación deportiva agresiva y promesas de fichajes de talla mundial para convencer a los cerca de 100,000 socios madridistas.