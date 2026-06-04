Comprar vivienda pierde atractivo en Colombia: el 70% de los colombianos se inclina por vivir en arriendo

Comprar vivienda propia se está convirtiendo en una meta cada vez más difícil para miles de colombianos. El aumento de los costos, las dificultades de financiación y la incertidumbre económica han enfriado el mercado inmobiliario, que atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años y plantea importantes retos para la próxima administración presidencial.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con datos de Camacol, entre 2022 y febrero de 2026 más de 134.000 familias desistieron de adquirir vivienda, una cifra que representa un aumento de 130% frente a periodos anteriores en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS). Al mismo tiempo, la venta de vivienda nueva cayó 14,7% durante los primeros meses del año y el inicio de nuevas construcciones se redujo cerca de 45%, una señal de alerta para uno de los sectores que más empleo genera en el país.
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