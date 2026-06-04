Comprar vivienda pierde atractivo en Colombia: el 70% de los colombianos se inclina por vivir en arriendo

Comprar vivienda propia se está convirtiendo en una meta cada vez más difícil para miles de colombianos. El aumento de los costos, las dificultades de financiación y la incertidumbre económica han enfriado el mercado inmobiliario, que atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años y plantea importantes retos para la próxima administración presidencial. Las cifras reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con datos de Camacol, entre 2022 y febrero de 2026 más de 134.000 familias desistieron de adquirir vivienda, una cifra que representa un aumento de 130% frente a periodos anteriores en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS). Al mismo tiempo, la venta de vivienda nueva cayó 14,7% durante los primeros meses del año y el inicio de nuevas construcciones se redujo cerca de 45%, una señal de alerta para uno de los sectores que más empleo genera en el país. Le puede interesar: Precio de la vivienda nueva subió 8% en 2026, con un desplome en la oferta en Colombia

El arriendo gana terreno mientras la compra pierde impulso

FOTO: CAMILO SUÁREZ

La desaceleración también se refleja en el comportamiento de los consumidores. Según Lesly Posada, gerente comercial de Fincaraiz, el interés por comprar vivienda ha perdido terreno frente al arrendamiento. Actualmente, el 71% de las búsquedas realizadas en la plataforma están enfocadas en alquileres, mientras que solo el 29% corresponde a personas interesadas en adquirir un inmueble. “El mercado está cauteloso frente a decisiones de largo plazo como la compra de vivienda. Muchas personas continúan buscando opciones, pero aplazan la decisión final mientras esperan mejores condiciones económicas y financieras”, explicó Posada. Detrás de este panorama confluyen varios factores. Los precios de venta continúan creciendo por encima de la inflación y, según los registros de Fincaraiz, han aumentado hasta 13% en lo corrido de 2026. A esto se suman los mayores costos de construcción, el incremento en los precios de materiales y mano de obra, así como condiciones de crédito que siguen siendo exigentes para una parte importante de los hogares. Pero el cambio no solo responde a factores económicos. También se ha transformado la manera en que los colombianos toman decisiones sobre vivienda. Si antes la compra estaba impulsada principalmente por una aspiración emocional, hoy los compradores son más cautelosos: comparan opciones, analizan con detalle las condiciones de financiación y buscan alternativas que les permitan asumir menores riesgos financieros. En ese contexto, el arrendamiento ha ganado protagonismo. La incertidumbre política y las dudas sobre el futuro de los subsidios y las políticas de vivienda han llevado a muchas familias a optar por soluciones más flexibles mientras se aclara el panorama económico. Lea más: En Antioquia la vivienda crece y se prepara para un 2026 de retos

Subsidios, financiación y confianza: las tareas pendientes para el próximo gobierno

El desafío es especialmente visible en la Vivienda de Interés Social, donde la reducción en las ventas ha llegado a niveles de hasta 73,1%, según datos citados por Fincaraiz. Para el sector, esto evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de apoyo estatal y las estrategias de financiación dirigidas a los hogares de menores ingresos. Desde la industria advierten que la recuperación dependerá de decisiones que permitan reactivar la confianza de los compradores y mejorar el acceso al crédito. Entre los temas prioritarios aparecen la redefinición de las condiciones para la VIS, el fortalecimiento de los subsidios habitacionales y una mayor articulación entre el Gobierno Nacional, las entidades financieras y los constructores. Mientras la oferta de nuevos proyectos disminuye y los costos de construcción siguen aumentando, el mercado de arrendamiento continúa fortaleciéndose como la principal alternativa para miles de familias que buscan estabilidad habitacional sin asumir las obligaciones de un crédito hipotecario de largo plazo. “La recuperación del sector dependerá de la capacidad de generar un trabajo articulado entre el Estado, la banca y los desarrolladores privados”, señaló Posada. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El reto no es menor. Además de facilitar el acceso a la vivienda para miles de familias, la recuperación del sector inmobiliario será clave para impulsar la generación de empleo y la actividad económica en un momento en el que el país busca recuperar el dinamismo de una de sus industrias más importantes. Conozca también: ¿“Efecto Petro”? Informe advierte deterioro que sus decisiones le han causado al sector vivienda

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