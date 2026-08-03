Contraloría alerta que deuda pública absorberá $118 billones del Presupuesto de 2027 y desplaza el crecimiento de la inversión

El Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 crecería hasta $575,7 billones, pero el mayor incremento del gasto no estará dirigido a nuevas inversiones o programas sociales, sino al pago de la deuda pública, que absorberá $118 billones, un aumento de 17,5% frente al año anterior. Mientras tanto, los recursos para inversión apenas crecerían 0,5%, según el análisis de la Contraloría General de la República. El organismo de control advirtió que esta composición reduce el margen del Estado para impulsar el desarrollo económico y se suma a una brecha de financiación de $30,2 billones, por lo que pidió al Congreso asegurar que cada apropiación esté respaldada por ingresos ciertos durante la discusión del presupuesto.

Aunque el monto total aumenta 3,6% frente al presupuesto de 2026, la Contraloría advierte que el crecimiento está explicado, principalmente, por el mayor peso del servicio de la deuda pública, mientras que los recursos destinados a inversión y funcionamiento prácticamente permanecen estancados. “La Contraloría General de la República realizó un análisis al Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2027 y detectó una desfinanciación de $30.2 billones. Por esta razón hace un llamado a respaldar cada apropiación con ingresos ciertos o ajustar el gasto para preservar la sostenibilidad fiscal y asegurar que la discusión legislativa conduzca a un presupuesto técnicamente financiado, responsable y capaz de cumplir los compromisos del Estado”, dice la entidad en el comunicado. Le puede interesar: Rodrigo Lara anunció que retirará la Ley de Competencias propuesta por el gobierno Petro, ¿celebran las regiones?

La deuda gana espacio mientras la inversión pierde margen

Para la Contraloría, esta estructura reduce el margen del Estado para financiar programas de desarrollo y aumenta la presión sobre las finanzas públicas. “Uno de los aspectos que genera mayor preocupación del proyecto de presupuesto es que el gasto proyectado aumenta principalmente por el servicio de la deuda, mientras que los recursos destinados a la inversión y el funcionamiento permanecen prácticamente estancados. Esta composición incrementa la presión sobre las finanzas públicas y reduce el margen para impulsar el desarrollo”.

Menores ingresos corrientes aumentan la presión fiscal

La advertencia también se concentra en el comportamiento de los ingresos. Según el documento, los ingresos corrientes caerían de $337,3 billones a $325,9 billones, una reducción de 3,4%, mientras que el total de ingresos proyectados disminuiría 0,9%, pasando de $550,5 billones a $545,5 billones. Esta reducción incrementa la dependencia de otras fuentes de financiación y, según la Contraloría, obliga a mantener una mayor disciplina fiscal para garantizar que el gasto proyectado cuente con respaldo financiero. El organismo recordó que esta no es la primera vez que advierte riesgos sobre la financiación del presupuesto. Señaló que durante las discusiones de los PGN de 2024, 2025 y 2026 ya había alertado sobre la necesidad de sustentar el presupuesto en ingresos ciertos y no sobre supuestos, además de mantener coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Lea más: Al presupuesto de 2027, radicado por el Gobierno Petro, le faltan $30 billones; se necesitaría otra reforma tributaria

Educación, Salud y Trabajo concentran los mayores recursos

El proyecto de presupuesto mantiene la mayor asignación para el Ministerio de Educación, con $79,03 billones, seguido por el Ministerio de Salud, con $77,20 billones, y el Ministerio del Trabajo, con $52,31 billones. Entre las principales variaciones, el Ministerio de Defensa registra el mayor incremento entre las grandes entidades, con un crecimiento de 16,8%, mientras que el Ministerio de Hacienda reduciría su presupuesto 3,6% y la Rama Judicial tendría una disminución de 0,6%. Por el contrario, las mayores reducciones recaen sobre el Fondo Adaptación, cuyo presupuesto caería 89,1%; la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con una disminución de 88,5%; el Ministerio de Igualdad y Equidad, en proceso de liquidación, con 62,4% menos recursos; Fonvivienda, con una reducción de 58,8%, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con una caída de 50,6%.

La Contraloría alerta por el futuro de las regalías

El organismo de control también manifestó preocupación por la situación del Sistema General de Regalías (SGR). Explicó que el menor recaudo proveniente de la explotación de hidrocarburos y minerales, sumado al bloqueo de apropiaciones, reducirá la capacidad de inversión en 1.030 municipios, los 32 departamentos y varias entidades nacionales, afectando la ejecución de proyectos, obras y servicios. La Contraloría advirtió, además, que la disminución de estos recursos podría afectar su propia capacidad para ejercer vigilancia sobre las regalías, ya que parte de la financiación de su planta especializada depende de esos ingresos. Conozca también: Gobierno Petro destinó $15,6 billones al sector Transporte, pero casi el 90% sigue sin ejecutarse Entre septiembre de 2022 y junio de 2026, la entidad abrió 706 procesos de responsabilidad fiscal por más de $2 billones, realizó 677 indagaciones preliminares, profirió 881 decisiones de fondo y logró recuperar $85.000 millones en recursos de regalías, además de más de $5.000 millones en resarcimientos. También auditó 2.028 proyectos financiados con regalías e identificó 1.549 hallazgos fiscales por más de $4,4 billones. Como conclusión, la Contraloría hizo un llamado al Congreso para que la discusión del Presupuesto General de la Nación de 2027 garantice un marco fiscal sostenible. “La discusión y aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027 debe marcar un punto de inflexión para la política fiscal del país. Colombia necesita un presupuesto íntegramente financiado, transparente, sostenible y orientado a resultados. Un Estado fuerte solo puede construirse sobre un presupuesto con financiación”, finalizó la entidad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: