Polémicas operaciones del Gobierno bajaron el déficit, pero subieron la deuda en $310 billones

Las polémicas operaciones de manejo de deuda del Gobierno en 2025 terminaron dando un resultado concreto en el corto plazo: alivio en el déficit fiscal. Pero ese respiro, según advierten varios analistas, tendrá una factura elevada en los próximos años. De acuerdo con Corficolombiana, el alivio en el déficit fiscal fue de 0,6 puntos porcentuales del PIB. La firma proyecta que el déficit cerró en 6,5% del PIB, por debajo de la meta de 7,1% establecida en el Marco Fiscal, gracias al ahorro en intereses logrado con la llamada “ingeniería financiera” del Ministerio de Hacienda. El equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá coincide en que las estrategias implementadas desde Crédito Público marcaron la diferencia. Según sus cálculos, sin esas maniobras el déficit fiscal de 2025 habría alcanzado 8,4% del PIB, un máximo histórico, incluso superior al registrado en la pandemia (7,8% del PIB en 2020). En contexto: Colombia en 2025 registró el segundo déficit fiscal más alto del mundo: The Economist

Ahorro en intereses por $28 billones, pero déficit primario récord

Corficolombiana calcula que las operaciones de manejo de deuda generaron un ahorro en intereses de hasta $28 billones, equivalentes a 1,5% del PIB. Sin embargo, el panorama estructural es menos favorable. El déficit primario, es decir, el balance fiscal antes del pago de intereses, habría llegado a 3,7% del PIB en 2025. Esto representa 0,9 puntos porcentuales por encima de lo previsto en el Marco Fiscal y el nivel más alto en la historia si se excluyen la pandemia y la crisis financiera de finales de los años noventa. En otras palabras, el ajuste no vino por una mejora sustancial en ingresos o reducción del gasto estructural, sino por reacomodar la carga financiera. Entérese: Gobierno Nacional no cumplió otra meta fiscal en 2025: expertos advierten graves riesgos en economía colombiana

El costo de la estrategia: deuda aumenta en $310 billones en valor presente

El alivio inmediato tendrá consecuencias hacia adelante. Corficolombiana advierte que, aunque en 2025 se redujo el pago de intereses, el servicio de la deuda será mucho mayor en los próximos años. “En valor presente, el perfil de deuda aumentó en $310 billones, lo que equivale a 17% del PIB, como resultado de esta estrategia”, señaló la entidad. Esto implica que el Estado logró un respiro hoy, pero a cambio de comprometer mayores pagos en el futuro. Felipe Campos, economista y gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, fue más directo: “Estamos cambiando deuda barata tomada en todos los gobiernos anteriores por la deuda más cara en la historia del país”.

Deuda neta bajó del 60% del PIB por efecto cambiario

En medio de este panorama, hay un dato que jugó a favor en 2025. Como resultado de las operaciones de manejo de deuda y del comportamiento del tipo de cambio o del precio del dólar, la deuda neta habría quedado por debajo del 60% del PIB previsto en el Marco Fiscal. Corficolombiana explicó que, además del efecto de corto plazo de las operaciones financieras, la apreciación del peso fue determinante. El tipo de cambio cerró el año $500 por debajo de lo presupuestado por el Gobierno, lo que restó cerca de 3 puntos porcentuales a la relación deuda/PIB. Es decir, el dólar más barato alivió el peso de la deuda externa medida en pesos, mejorando temporalmente los indicadores.

Panorama fiscal 2026: déficit de 7,6% y fuertes vencimientos