Sector eléctrico lanzó SOS: deudas del Gobierno por $9,2 billones elevan riesgo de apagón financiero en Colombia

El Comité Intergremial de Energía, conformado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, lanzó una alerta sobre la crítica situación que enfrentan las empresas de energía y gas en el país, debido a los incumplimientos del Gobierno Nacional y a recientes medidas que han profundizado el deterioro financiero y operativo del sector.
En total, los gremios advirtieron que la deuda acumulada ya asciende a $9,2 billones, lo que compromete la sostenibilidad del servicio y eleva el riesgo de un apagón financiero hacia el cierre de este año.
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Durante una intervención pública, voceros del sector detallaron que este monto se distribuye en varias obligaciones: $3,5 billones en subsidios, $2,2 billones en Opción Tarifaria, $1,4 billones en deuda oficial y $2,1 billones asociados a la empresa Air-e.
Este escenario, según el Comité, ha generado una severa restricción de liquidez que limita la capacidad de las empresas para operar, mantener la infraestructura y ejecutar las inversiones necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio. A pesar de que se han planteado múltiples propuestas, los gremios indicaron que aún no se han concretado soluciones.
“Colombia no se ha apagado gracias a las empresas, que han tenido que endeudarse para garantizar el servicio, pese a que los subsidios ya fueron entregados a los usuarios y esos recursos siguen sin ser pagados. Esta deuda acentúa el riesgo de un apagón técnico, ya que la demanda supera la oferta”, indicó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
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