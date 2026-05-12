Deuda externa pública de Colombia escaló a US$157.000 millones y ya supera el 34% del PIB

El Banco de la República reveló que la deuda externa de Colombia se ubicó en febrero de 2026 en 55% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a US$252.168 millones. La cifra mostró una leve reducción frente a enero de este año, cuando el indicador estaba en 55,2% del PIB y representaba US$253.168 millones. En términos nominales, el saldo de la deuda disminuyó cerca de US$1.000 millones en apenas un mes. La reducción también fue significativa frente a febrero de 2025. Hace un año, la deuda externa representaba 59,3% del PIB, por lo que el indicador bajó 4,3 puntos porcentuales en los últimos doce meses. Conozca: Gobierno deja en incertidumbre el pago de pensiones para 25.000 jubilados tras freno del Consejo de Estado

¿Qué parte corresponde al sector público y privado?

Del total reportado en febrero, la deuda externa del sector público representó 34,3% del PIB, equivalente a US$157.130 millones, lo que significó un incremento frente al 31,9% del mismo mes del año pasado. Por su parte, el endeudamiento externo del sector privado llegó a US$95.038 millones, cifra equivalente a 20,7% del PIB.

En cuanto al pago de intereses, el país desembolsó US$922 millones durante febrero de este año. De ese monto, US$580 millones correspondieron al sector público y US$342 millones al sector privado.

¿Por qué disminuyó la exposición al dólar?

Uno de los cambios más relevantes en la composición de la deuda externa fue la reducción de la exposición al dólar. La recomposición del portafolio hacia monedas como euros y francos suizos ayudó a disminuir vulnerabilidades frente a choques internacionales y redujo el peso del dólar dentro del endeudamiento total de la Nación. Entérese: ¡No hay plata! Caja de la Nación cayó a mínimos históricos en diciembre del 2025: solo alcanza para un día de gasto del Gobierno

Puntualmente, la deuda externa de largo plazo del sector público denominada en dólares pasó de US$78.570 millones a US$74.954 millones. Mientras tanto, la deuda en otras monedas aumentó de US$11.970 millones a US$14.677 millones. Este comportamiento evidencia una estrategia de diversificación cambiaria para reducir riesgos asociados a la volatilidad del dólar y a las fluctuaciones de los mercados internacionales.

¿Cómo afecta la deuda externa a los colombianos?

Aunque el aumento de la deuda externa no suele sentirse de inmediato en los hogares, con el tiempo puede impactar variables clave de la economía nacional. Según analistas, cuando un país incrementa sus obligaciones en dólares, debe destinar más recursos al pago de capital e intereses. Esto limita el margen fiscal para invertir en sectores como salud, educación, infraestructura o subsidios sociales. Además, un mayor endeudamiento externo puede generar presión sobre el dólar y encarecer productos importados como combustibles, tecnología y alimentos, afectando directamente el costo de vida de los ciudadanos. Para Colombia, depender en exceso de financiación internacional también aumenta la vulnerabilidad frente a crisis externas y cambios en las tasas de interés globales. Entérese: Petro y Duque se sacaron chispas por el pago de la millonaria deuda con el FMI

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