Cámara aprueba la Ley Macondo: así busca Sucre convertirse en patrimonio cultural y literario por su vínculo con Gabo

En el Caribe colombiano, donde los ríos y las ciénagas marcan el ritmo de la vida cotidiana, se encuentra Sucre-Sucre, un municipio de La Mojana que guarda una relación particular con la obra de Gabriel García Márquez. Allí, el escritor vivió aproximadamente entre los 12 y los 21 años, una etapa que dejó huellas en algunas de las historias que posteriormente formarían parte de su universo literario. Ese vínculo es el que busca reconocer el proyecto de Ley Macondo, aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara de Representantes con 125 votos a favor. La iniciativa, de autoría de la representante Milene Jarava Díaz y la senadora Karina Espinosa, pretende declarar a Sucre-Sucre como Patrimonio Cultural y Literario de la Nación. “Macondo también tiene raíces en Sucre. Este proyecto nace del amor por nuestra tierra, nuestra cultura y la memoria de quienes han contado nuestra historia”, afirmó Jarava tras la aprobación.

El proyecto ahora deberá continuar su trámite en el Senado. Si supera los debates restantes y recibe la sanción presidencial, se convertiría en ley.

¿Qué busca la Ley Macondo?

La iniciativa no se limita a otorgar un reconocimiento simbólico. El proyecto establece medidas para proteger, conservar, promover y divulgar el patrimonio cultural y literario de Sucre-Sucre, además de fortalecer su identidad y su potencial turístico. Lea más: La leyenda de los Tres Cristos Hermanos (de Antioquia, Bolívar y Sucre) revive con una nueva ruta turística por Colombia Entre sus disposiciones contempla que el Gobierno pueda destinar recursos, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, para restaurar, adecuar y mantener infraestructura y espacios culturales relacionados con la vida y obra de García Márquez. También plantea que determinados lugares del municipio puedan ser declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) cuando hayan sido escenarios o inspiración de hechos, personajes o pasajes presentes en la obra del Nobel.

La propuesta también reconoce el papel de creadores, gestores culturales y portadores de tradiciones locales, como parte del patrimonio que se busca preservar.

Un recorrido por el Caribe de Gabo

Cabe resaltar que esta iniciativa no parte de cero. Sucre-Sucre ya forma parte de la Ruta Macondo, un circuito de turismo cultural impulsado por Fontur que conecta diferentes lugares del Caribe relacionados con la vida, obra y universo literario de García Márquez.

En el municipio existe la Ruta Mágica Gabriel García Márquez, que contempla 45 estaciones relacionadas con el escritor. Entre los puntos destacados aparecen el callejón de la muerte, la Casa de la Mamá Grande y otros escenarios vinculados con obras como Crónica de una muerte anunciada, En este pueblo no hay ladrones, La marquesita de la Sierpe y La mamá grande. Para quienes quieran recorrer las huellas de Gabo por Sucre, también están la Casa de Santiago Nasar y el Canal de La Mojana, donde el turismo literario se combina con recorridos en lancha y naturaleza. Le puede interesar: Así es el final de Cien años de soledad en Netflix: cuánto dura, quiénes son los protagonistas y otros detalles Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En Sincé, otro punto de la ruta, se encuentra la Casa del Balcón Corrido, relacionada con la familia de García Márquez. El recorrido también puede extenderse hacia Tolú y Sincelejo, así como a otros destinos del Caribe incluidos en la Ruta Macondo.

La ruta también se acompaña de la gastronomía, la música, las tradiciones orales y los paisajes de la región. Platos y productos como el mote de queso, los diabolines, las bolitas de leche, los bollos de yuca, los pescados, los mariscos y las cocadas, junto con bebidas de frutas locales como el corozo, complementan la experiencia y permiten una mayor inmersión en la cultura que vio crecer a Gabo.

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