Amazon, Nike y Mercado Libre recortaron miles de trabajos por la IA en este 2026, ¿cualés fueron?

Pese a que estudios como El Futuro del Trabajo 2024, del Foro Económico Mundial (WEF), proyectan que la inteligencia artificial y la automatización podrían desplazar 92 millones de empleos a nivel global de aquí a 2030, la sensación en el mercado laboral es que ese impacto ya se está viviendo en algunos sectores.
Para muchas compañías, la transformación ya empezó a verse en las primeras semanas del 2026 y se está traduciendo en redefinición de roles y despidos concretos en empresas como Nike, Amazon, Pinterest, MercadoLibre, Dow, entre otras.