Gobierno desmonta peajes, pero delincuencia instala retenes

Mientras el Gobierno Nacional inicia la Etapa de Reversión del proyecto IP Autopistas del Caribe y el desmonte de las casetas de cobro de peaje, la delincuencia parece estar ocupando este espacio. Y es que a comienzos de este año la ANI dio inició al proceso de reversión del corredor de carga Cartagena – Barranquilla. “Esta etapa tendrá una duración de 200 días, extendiéndose hasta el 21 de julio de 2026. Constituye un hito clave para la adecuada culminación del contrato y la transición ordenada de la infraestructura”, explicó Oscar Torres, presidente de la ANI. Según el cronograma establecido, durante el mes de febrero de 2026 se prevé la entrega de los tramos Cartagena – Calicanto y Sao – Ternera al Distrito de Cartagena, como parte del proceso de transferencia progresiva de la infraestructura. Entre los meses de febrero y junio de 2026, se harán recorridos técnicos conjuntos entre la ANI, el Invías, la Concesión y la Interventoría, con el propósito de realizar los inventarios de infraestructura y bienes, diligenciar los formatos correspondientes y consolidar la documentación requerida para la reversión integral del corredor y de las estaciones de peaje al Invías, prevista para el 22 de julio. El anuncio fue celebrado por el propio presidente, Gustavo Petro, quien en la red social X anotó: “Ya no hay peaje en esta carretera. Mal negocio volver la carretera un negocio de banqueros”. Pero coincidiendo con el inicio de este trámite, diversos medios dan cuenta de episodios según los cuales hay retenes ilegales en vías como Ciénaga - Barranquilla, donde exigen hasta $30.000 para dejar pasar. La denuncia fue recogida por Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), quien desde el gremio rechazó categóricamente los cobros ilegales que, personas ajenas a cualquier autoridad, vienen efectuando en el peaje de Sabanagrande, en el corredor Cartagena-Barranquilla. “Dichas actividades -inadmisibles, valga recalcar, cobran mayor gravedad si se tiene en cuenta que, dentro del contexto de finalización anticipada del contrato de concesión del mencionado corredor, se genera la imposibilidad de operar con normalidad las estaciones de peaje (Turbaco y Sabanagrande, entre otras)”, anotó el dirigente en su cuenta de X. Preocupa al gremio, además, que los cobros ilegales no se circunscriben al ya referido peaje de Sabanagrande. Se trata de una práctica que, desafortunadamente, se extiende a otros corredores de la costa Caribe, con impactos directos en la seguridad vial, la movilidad y la confianza de los usuarios. Para Caicedo, prácticas de esta naturaleza podrían tipificarse como captación ilegal de recursos del público, conducta que se constituye en grave delito y que exige respuestas inmediatas y contundentes por parte de las autoridades. “La Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo, debe actuar con decisión, adelantar las investigaciones necesarias y judicializar a los responsables. No sobra señalar, finalmente, que en manos de la propia Fiscalía reposa material probatorio suficiente para tomar decisiones oportunas y eficaces”, concluyó.