Colombia redujo su desigualdad en 2025; el nivel más bajo de los últimos seis años

La desigualdad en Colombia cayó a su nivel más bajo de los últimos seis años, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a través de la medición del coeficiente de Gini, un indicador que mide qué tan desigual es la distribución de los ingresos en el país.

En esta escala, los valores más cercanos a 0 reflejan una mayor igualdad en la distribución de la riqueza, mientras que aquellos que se aproximan a 1 representan mayores niveles de desigualdad.

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La entidad presentó una gráfica que muestra la evolución de este indicador entre 2018 y 2025. De acuerdo con los datos, el coeficiente de Gini a nivel nacional alcanzó su punto más alto en 2021 (durante la pandemia), cuando se ubicó en 0,563.

Desde entonces, el indicador comenzó a descender de manera gradual hasta llegar a 0,531 en 2025, la cifra más baja registrada en los últimos seis años.