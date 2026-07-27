Morat debuta en Colombiamoda, tendrán su primera pasarela con Gef

Por primera vez en Colombiamoda Morat presentará una colección. 31 referencias que construyeron de la mano con la marca paisa Gef y que se podrá ver este martes 28 de julio a partir de las 8:30 de la noche en la Casa Gef.
De la colección se sabe que se llama AM:PM, que Morat participó de principio a fin en la conceptualización de la colección –Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón y Martín Vargas–, pero además del diseño sonoro de la pasarela, es decir, de la música que se escuchará en la noche de la pasarela. Que la puesta en escena es una experiencia inspirada en un viernes que empieza desde el amanecer y la mañana, transcurre durante el día en la oficina y termina en la noche con una fiesta.
EL COLOMBIANO conversó con Martín y Simón Vargas sobre este proyecto que los trae de vuelta a Medellín, además con Juan Carlos Cano, diseñador de Gef, sobre cómo fue trabajar juntos y la expectativa para esta noche de moda.