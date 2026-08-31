Desempleo en Colombia cayó a 8,1% en julio: la tasa más baja de este mes desde 2001

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, dio a conocer en su informe de Mercado Laboral que la tasa de desocupación en julio de 2026 se ubicó en 8,1%, lo que indica una reducción de 0,7 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior (8,8% registrado en julio de 2025). Además, la Tasa Global de Participación (TGP) se ubicó en 64,8%, mientras que la Tasa de Ocupación (TO) alcanzó el 59,5%. Sin embargo, persisten diferencias importantes entre hombres y mujeres. La desocupación femenina fue de 10,1%, frente al 6,7% entre los hombres, una brecha de 3,4 puntos porcentuales.

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la diferencia fue menor: 9,1% para las mujeres y 8,1% para los hombres, con una brecha de 1 punto porcentual. Según los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane, el país cerró el mes con 24,55 millones de personas ocupadas, mientras que la población desocupada se redujo en 160.000 personas, hasta llegar a 2,16 millones.

¿Qué sectores están generando más empleo en Colombia?

La creación de empleo no fue uniforme entre las actividades económicas. El principal impulso provino de los sectores relacionados con el Estado y los servicios sociales. La rama de administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana fue la que más ocupación generó, con 404.000 nuevos ocupados frente a julio de 2025. Este sector aportó 1,7 puntos porcentuales al crecimiento de la ocupación. También aumentó el empleo en comercio y reparación de vehículos con más de 158.000 ocupados, construcción con 156.000, información y comunicaciones, ubicándose en un aumento de 92.000, además de las industrias manufactureras con más de 82.000. En contraste, hubo actividades que perdieron puestos de trabajo. La mayor reducción se presentó en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 204.000 ocupados menos. También disminuyó la ocupación en transporte y almacenamiento, con 69.000 personas menos, y en alojamiento y servicios de comida, que perdió 37.000 ocupados. Lea más: Importaciones crecen 27% en junio y dólar barato impulsa las compras externas en Colombia

El empleo creció principalmente entre trabajadores por cuenta propia

Por posición ocupacional, el aumento del empleo estuvo concentrado especialmente en los trabajadores por cuenta propia, categoría que aumentó en 413.000 personas. A esta le siguió la categoría de patrono o empleador, con un incremento de 150.000 ocupados. Este comportamiento resulta relevante para evaluar la calidad del empleo generado, especialmente porque Colombia mantiene una elevada proporción de trabajadores informales.

Informalidad laboral: más de la mitad de los ocupados

Mientras el desempleo disminuyó, la informalidad continuó representando uno de los principales desafíos del mercado laboral colombiano. En julio de 2026, el 54,5% de la población ocupada estaba en condición de informalidad. Aunque sigue siendo una proporción elevada, significó una reducción del 0,3 p. p. frente al 54,8% registrado en julio de 2025 y al 56% de julio de 2024. La situación es mucho más marcada fuera de las principales ciudades. En los centros poblados y rural disperso, la informalidad llegó al 82,5%. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue de 41,8%, mientras que en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas se ubicó en 40,5%. Los datos muestran así un contraste: mientras el desempleo nacional alcanzó uno de sus niveles más bajos de los últimos años, más de la mitad de quienes tienen trabajo todavía lo hacen bajo condiciones de informalidad. Conozca también: Colombia sigue como el segundo país de la Ocde donde más aumenta el costo de vida

Medellín: ¿cómo está el desempleo?

El comportamiento de Medellín Área Metropolitana sobresale dentro del panorama nacional. Durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026, la tasa de desocupación se ubicó en 7,0%, convirtiendo a Medellín A.M. en la ciudad con el menor desempleo entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas por el Dane. La cifra es inferior al 8,1% nacional y al 8,4% registrado para el conjunto de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. Además, Medellín A.M. mejoró frente al mismo periodo del año anterior. En mayo-julio de 2025, la tasa de desocupación era de 7,3%, por lo que se presentó una reducción de 0,4 puntos porcentuales. Uno de los elementos destacados por el Dane fue que la reducción del desempleo nacional no estuvo explicada exclusivamente por las grandes ciudades. En las otras cabeceras, la tasa de desocupación pasó de 10,6% en julio de 2025 a 8,8% en julio de 2026. En este dominio, la población ocupada aumentó de 6,48 millones a 6,72 millones de personas. También los centros poblados y el área rural dispersa contribuyeron al crecimiento de la ocupación nacional. Esto marca un cambio frente a la dinámica tradicional del mercado laboral, en la que las principales áreas metropolitanas suelen concentrar buena parte del crecimiento del empleo.

Mujeres siguen enfrentando mayor desempleo