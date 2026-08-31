¿Para qué puso Petro a Jorge Lemus a negociar con todo tipo de criminales?

Por el despacho de Jorge Lemus, ex M-19 cercano a Petro, pasaron todo tipo de criminales para negociar con el anterior gobierno. El exguerrillero, sin experiencia previa, se convirtió en la cabeza de las centrales de inteligencia más poderosas del Estado: la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El domingo pasado, Noticias Caracol reveló otro escándalo que involucra a Lemus. Resulta que Juan Sebastián Aguilar, esmeraldero conocido como “Pedro Pechuga”, visitó la Casa de Nariño en al menos dos ocasiones durante el gobierno Petro. Aguilar fue asesinado en 2024, en un exclusivo condominio en el norte de Bogotá, y venía de tener un noviazgo con Sandra Ortiz, quien fue consejera para las regiones de ese gobierno y está investigada por el escándalo de la UNGRD. Le puede interesar: Jorge Lemus, exdirector de la DNI, confirmó que ofrecieron bienes de la SAE y pagos a guerrilleros ¿Qué tiene que ver Lemus? Según ese medio, en una reunión privada en la DNI se habló de “Pedro Pechuga” entre Lemus, Ricardo Rey Rosanía —su director de Contrainteligencia—, Eduard Ferney Rincón —alias Boyaco Sinaloa— y Javier Grajales, un exmiembro de la UTL de la exsenadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. En esa reunión se contradijo la hipótesis de Sandra Ortiz, en la que dijo que su amante fue asesinado por motivos políticos. “Ahí donde dice que a Pechuga lo mataron por un tema de política. Eso es mentira, ese (...) cuento de política”, dice “Boyaco Sinaloa”, un exnarco que habría llegado a acuerdos con la justicia de Estados Unidos y que fue cercano a “Pechuga”. En la reunión se habló que quien habría impulsado a Ortiz dentro del Gobierno habría sido Hernando Sánchez, otro esmeraldero cercano a “Pedro Pechuga” y con influencias en las altas esferas. También fue asesinado en el mismo condominio donde un francotirador mató a Aguilar.

Según corroboró este diario, “Pedro Pechuga” habría logrado, a través de Sandra Ortiz, hablar con altos funcionarios empezando por el expresidente Petro, quien tenía la idea de que los criminales podían ayudarle a negociar procesos de la “paz total” y descubrir escándalos al interior de su propio gobierno. Por eso lo recibió en su despacho presuntamente por influencia de Ortiz. También se reunió con Iván Name, preso por el escándalo de la UNGRD. Pero “Boyaco Sinaloa” no es el único personaje cuestionado con el que se reunió Lemus mientras era director de la DNI; hay otra conversación que los conecta.

Lemus y el Clan del Golfo

Según otra grabación revelada por ese medio a finales de junio, Lemus le pidió a “Boyaco Sinaloa” que intercediera ante “sus amigos del Congreso” para que allí avanzara un proyecto de ley que había presentado por segunda vez el gobierno Petro para impulsar una ley de sometimiento de bandas criminales, clave para la política de “paz total”. El entonces funcionario también le pidió el favor de interceder ante la organización criminal Clan del Golfo, en especial para establecer un contacto directo entre la DNI y el máximo cabecilla, Jobanis Ávila Villadiego alias Chiquito Malo, quien según Lemus estaba siendo esquivo a conversar con la agencia. De hecho, los jefes de la DNI indicaron que ya le habían mandado una razón con otro narco, Jorge Iván González Ramírez, más conocido como “Jota Firma”. Incluso, Lemus le solicitó información para interceptar líneas telefónicas. “A ver si aparece una liniecita y le hacemos”, afirmó. “Boyaco Sinaloa” se mostró dispuesto a colaborar. “En lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto”, dijo, y añadió que para hacer el enlace con el Clan del Golfo él podría ir a la zona de influencia de ese grupo, siempre y cuando “ustedes me den una autorización, porque eso está infiltrado por todas partes”.

Lemus y Papá Pitufo

En la lista de personajes cuestionados con los que se reunió Lemus está, a su vez, el abogado del contrabandista Diego Marín alias Papá Pitufo, con quien se reunió dos veces. Incluso, le ofreció retrasar su extradición desde Portugal y un trato preferencial de la Fiscalía, a cambio de que él delatara a sus socios. Eso llevó a que, por “realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales” al abogado, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Lemus. Cabe recordar que “Papá Pitufo” fue señalado por supuestamente entregar 500 millones de pesos en efectivo a la campaña Petro Presidente de 2022. El exmandatario reconoció el hecho, pero dijo que la plata fue devuelta. En estas reuniones entre Lemus y el abogado se señala que Marín Buitrago tendría información delicada sobre el gobierno pasado. “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la (sic) gana y hasta donde quiera”, dice Lemus en una grabación, y el abogado responde: “Ahora es que, si él va a hablar de todo, mejor dicho, apague y vámonos”. Le puede interesar: En audios con abogado de ‘Papá Pitufo’, Jorge Lemus arremetió contra Augusto Rodríguez y dijo que “está mal de la cabeza”

Pagos a criminales y guerrillas

Otro caso, revelado por Semana hace unos días, incluye un audio de una reunión entre Lemus y Manuel Antonio Castañeda, conocido como “El Narcochofer”, señalado de haber servido como interlocutor entre sectores de la mafia y funcionarios del Gobierno. En la grabación se habla de un supuesto acuerdo que contemplaba bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y gestiones para frenar algunas detenciones, a cambio de información entregada por fuentes vinculadas con estructuras criminales. Antes de que el audio fuera divulgado, Lemus concedió una entrevista a ese medio en la que entregó su versión sobre lo ocurrido. El exdirector de la DNI confirmó que este tipo de ofrecimientos se hacían a fuentes, pero sostuvo que no significaban necesariamente que los beneficios fueran a concretarse. Le puede interesar: Las 5 frases más controversiales entre Jorge Lemus y el abogado de ‘Papá Pitufo’ que involucran al gobierno Petro También ha dicho que durante su paso por la DNI se realizaron pagos a fuentes, entre ellas personas vinculadas con grupos guerrilleros y estructuras delincuenciales. Lemus ha añadido que estos pagos no corresponderían necesariamente al esquema formal de recompensas. Según contó, las recompensas eran responsabilidad del Ejército, mientras que la DNI podía realizar pagos a fuentes que dieran información considerada relevante. “Fuentes sí se pagaban”, afirmó Lemus, quien agregó que esos desembolsos se realizaban principalmente fuera de Bogotá y estaban dirigidos a personas que mantenían informada a la entidad sobre actividades de grupos armados y organizaciones criminales. Bloque de preguntas y respuestas