Tenía antecedentes en Bogotá y Pereira: la historia del “cura” que armaba taco en la Regional en Medellín

Se paraba en plena Regional, apenas protegido por una diminuta berma. Con hisopo y acetre, arrojaba agua a carros, camiones y tractomulas que pasaban a su lado. Algunos, al verlo, se echaban la bendición y le estiraban un billete o unas monedas. Otros encendían el limpiaparabrisas y pasaban de largo. Algunos incluso le gritaban: “¡estafador!”. Se vestía con estola o casulla, de las que usan generalmente los sacerdotes en solemnidades como el Domingo de Resurrección. Verlo con toda la indumentaria, en plena vía, bendiciendo a quienes pasaban, hacía creer que los vehículos que allí transitaban se dirigieran a una misión sagrada. Fue inevitable bajarse a preguntarle por qué estaba allí, siendo un sacerdote, arriesgando su vida por unos pesos, cuando la iglesia católica suele recibir donaciones a través de los diezmos. Empezó explicando que era franciscano, que hacía eso para unos comedores comunitarios. Terminó diciendo que no podía hablar mucho, que debía llamar al arzobispo para pedirle autorización, que era líder social y estaba amenazado. Ese “arzobispo” es Fray Edwin Mora Saldaña, quien no fue nombrado por ningún papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y quien tampoco especifica en su título de qué metrópolis es arzobispo. Llegó usando también toda la indumentaria: solideo, esclavina y cruz pectoral. Llevó un carné colgado que, según dijo, certifica su oficio: allí figura la iglesia a la que pertenece, la Provincia Franciscana del Espíritu Santo. Ya que señala que también está amenazado, detrás de él viene otro hombre, presentado como su guardaespaldas, aunque este viste como cualquier ciudadano: jean, camisa estampada y gorra. Entérese: El papa León XIV estuvo en dos ocasiones en Medellín visitando un colegio y una parroquia; así fue su paso por la ciudad

Empezó por una revelación de la Virgen

José Emmanuel Torres explicó el origen de su actividad con un relato místico. Según contó en entrevista con EL COLOMBIANO, hace más de ocho años tuvo una visión en la que la Virgen del Carmen se le apareció en sueños y le dijo: “Padre, necesito que vayas y bendigas los carros, las tractomulas, las personas y recojas las ayudas para ayudar a la gente vulnerable”, aseguró. Afirmó que consultó esa revelación con monseñor Mora, quien le dio autorización para ejercer esa labor “no solamente aquí en la Regional, en La Paralela, sino por diferentes partes de Colombia”. Torres es venezolano, con 16 años residiendo en el país. Según relató, estudió filosofía en un seminario en Venezuela y completó su formación teológica entre España y Perú, para luego ser ordenado sacerdote en Colombia por el propio Mora. Dice llevar 11 años como sacerdote y describe su rutina diaria: llega a la vía desde las 7:00 de la mañana y permanece hasta las 6:00 de la tarde, de lunes a sábado, con una pausa para almorzar. Frente a quienes lo señalan de “falso sacerdote” y le gritan “estafador” al pasar, Torres respondió apelando a la persecución que sufrió Jesucristo: “Si a Jesucristo lo trataron mal, lo golpearon, lo escupieron, también en la vida uno como sacerdote recibe cantidad de agravios”. Insistió en que quienes lo critican deberían “tomarse la mano en el corazón” antes de juzgar, y sostuvo que las ofrendas que recoge tienen un destino social verificable, aunque —insistió— prefiere no divulgar cifras exactas.

¿Es un falso sacerdote?

EL COLOMBIANO consultó con la Arquidiócesis de Medellín, que confirmó que Mora Saldaña no es obispo de la Iglesia Católica ni pertenece a esa jurisdicción. Es fundador de una denominación independiente llamada Comunidad Misionera Franciscana, dentro de la cual utiliza títulos episcopales. En el RUES, esa Comunidad, a nombre de Mora Saldaña, aparece matriculada como una entidad sin ánimo de lucro desde 2010 en Bogotá y actualmente figura en liquidación, aunque sigue activa. Aunque hay quienes lo llaman “falso sacerdote”, conviene aclarar que, según el artículo 19 de la Constitución, “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”. Para crear una iglesia o confesión religiosa distinta a la católica en Colombia, se debe solicitar el reconocimiento de personería jurídica ante el Ministerio del Interior, conforme a la Ley Estatutaria 133 de 1994. La iglesia de Mora y Torres sí tiene esa personería jurídica, aunque bajo un nombre distinto al que suministraron a este periódico: al buscar “Provincia Franciscana del Espíritu Santo” en el registro del Ministerio no aparece ningún resultado, pero sí figura otra entidad, llamada Iglesia Apostólica Misionera de Asís, con resolución 0087, cuyo representante legal es el mismo Mora. Es decir, sí hacen parte de una iglesia legalmente reconocida: la que ellos mismos crearon. Por lo tanto, pueden ejercer funciones religiosas dentro de una confesión distinta a la Iglesia católica, pero sus títulos y ordenaciones no son reconocidos por la Iglesia que encabeza el papa León XIV. Y buscan ese reconocimiento. Mora publicó en sus redes sociales videos de una visita reciente al Vaticano, acompañado de otro joven que podría ser un monaguillo o sacristán. Iba vestido como todo un obispo, e incluso monjas o religiosos que visitaban la Santa Sede parecían pedirle fotos. La pregunta que surge, y que hasta ahora nadie ha podido responder con claridad, es con qué recursos se costeó ese viaje un hombre que no ostenta ningún cargo reconocido por la Iglesia oficial. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos de esta iglesia?

¿Qué pasa con el dinero que reciben de los conductores?

Según cuentas escuetas que se pudieron hacer en el lugar, el padre Emanuel Torres puede recoger más de $50.000 al día. La pregunta obligada es qué hacen con ese dinero. EL COLOMBIANO encontró diversos videos de la Provincia Franciscana del Espíritu Santo en los que Torres y Mora aparecen entregando sillas de ruedas a adultos mayores o realizando jornadas lúdicas con niños y niñas de barrios periféricos de Medellín. En una transmisión en vivo posterior a la captura, Mora insistió en ese punto una y otra vez: “¿Cuántas sillas de ruedas has entregado, padre? Dos sillas de ruedas ha entregado como tal. También conlleva almuerzos a muchos niños que lo necesitan en Colombia”. Torres, por su parte, relató en entrevista previa que con las ofrendas han dado mercados a familias de escasos recursos, ropa, y que apoyan a personas en situación de calle y con problemas de adicción. Ahí está la complejidad del caso: existe evidencia documentada, en video, de que parte del dinero recogido efectivamente se destina a algún tipo de labor social. Pero también existen elementos que generan suspicacia y que, hasta el momento, ni Torres ni Mora han logrado despejar del todo: la opacidad sobre el monto real recaudado —”obvio, no puedo decir la cantidad”, dijo Torres cuando se le preguntó directamente—, el viaje al Vaticano sin una fuente de financiación clara, y unos antecedentes que se repiten en distintas ciudades del país.

Un patrón en diferentes ciudades

El caso de Medellín tampoco sería aislado. Según la Secretaría de Movilidad, Torres ya había realizado actividades similares en Bogotá, Pereira y Chía. En marzo de 2025, Noticias Caracol documentó una escena prácticamente idéntica en la vía Bogotá-Cota. En un video viral de ese entonces, le preguntaron a qué diócesis pertenecía y respondió que a la de Fontibón; al indagar por el nombre de su obispo, no supo qué contestar y solo atinó a decir: “Nosotros tenemos un obispo franciscano”. Cuando un conductor lo confrontó preguntándole si sabía que estaba cometiendo un doble delito, canónico y civil, él respondió: “Si tiene pruebas, demuéstrelo.”

La intervención de las autoridades

La Secretaría de Movilidad de Medellín explicó que la intervención se dio tras múltiples quejas ciudadanas y denuncias en redes sociales, en articulación con la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Policía Metropolitana, “ante la conducta irresponsable en materia de seguridad vial y de comportamientos contrarios a la convivencia”. Según la entidad, el hombre no solo expuso su propia vida, sino la de conductores y demás actores viales, además de causar afectaciones a la movilidad y, en ocasiones, comportamientos agresivos ante los llamados de las autoridades. Ante la renuencia a acatar las recomendaciones verbales, Torres fue trasladado al Centro Transitorio por Protección y sancionado con comparendos. Según informó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, cuando verificaron sus antecedentes, confirmaron tenía anotaciones porte de arma blanca y posesión de un celular hurtado. Toda la información fue remitida a la autoridad migratoria para que evalúe las acciones pertinentes en el marco de sus competencias. “Somos respetuosos de la libertad de cultos, pero la autoridad se acata y las normas se respetan”, cerró la entidad. La iglesia a la que pertenece después confirmó que Torres, hasta el momento, no tiene ninguna orden para ser deportado. Más noticias: Robaban subsidios a víctimas del conflicto suplantando sus identidades: así operaba la red desarticulada en Antioquia

Pronunciamiento tras la captura

Tras la captura, Mora salió en defensa de Torres con un extenso y encendido pronunciamiento transmitido en vivo, cargado de referencias bíblicas y señalamientos directos contra los medios de comunicación, a los que calificó de “sicariato virtual” y “amarillistas”. Mora fue enfático en que su iglesia busca activamente el reconocimiento de Roma: “Yo hice un viaje a la Santa Sede, yo hice un viaje a Roma. Y no fue porque quería vacacionar. Yo fui porque he querido buscar esa intercomunión con la Santa Madre Iglesia”. Aseguró además tener “medidas de protección ante el Estado colombiano” y anunció que, tras la controversia, Torres dejará de ejercer específicamente en la vía Regional, aunque continuará su actividad “en diferentes misiones en Colombia”. En el mismo espacio, Mora también anunció que abrirá una gruta a la Virgen del Carmen en la misma vía donde Torres operaba. El caso, hasta ahora, no permite afirmar que exista una estafa, pero sí deja preguntas abiertas sobre cuánto dinero se recauda, cómo se administra y cuál es el alcance real de una organización religiosa que utiliza títulos que la Iglesia católica no reconoce.

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