Un muerto y al menos 10 heridos deja atentado con carro bomba en Los Patios, Norte de Santander

Un atentado con carro bomba sacudió a Los Patios, Norte de Santander, durante la noche del lunes. El explosivo fue detonado cerca de una estación de Policía y, hasta el momento, las autoridades reportan una persona fallecida y al menos diez heridos. La Policía Metropolitana de Cúcuta informó que el hecho ocurrió hacia las 11:15 p. m., cuando explotó un taxi acondicionado con material explosivo. Tras el atentado, imágenes de lo ocurrido se difundieron rápidamente en redes sociales. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del ataque. Sin embargo, se conoció que este hecho podría, presuntamente, ser atribuido al ELN. Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre este ataque y confirmó que deja, hasta el momento, una persona fallecida y 11 heridas, entre ellas un policía que sufrió la mutilación de una de sus extremidades.

Marín recordó que el derecho internacional humanitario no busca legitimar los objetivos de quienes participan en un conflicto, sino establecer límites para reducir los daños y proteger a la población. En ese sentido, cuestionó los hechos ocurridos en Los Patios, al advertir que este tipo de acciones pueden generar afectaciones indiscriminadas contra personas y bienes civiles. La defensora pidió que el caso sea investigado y que los responsables respondan ante la justicia.

El alcalde de Los Patios, Alexi Valencia Lizcano, entregó un balance preliminar de la emergencia en diálogo con Caracol Radio.

Más de 30 viviendas afectadas

Según el mandatario, la explosión cobró la vida de un joven venezolano de 25 años que transitaba en motocicleta por el sector. Además, dos policías resultaron gravemente heridos: uno de ellos sufrió la amputación de una extremidad y otro, un auxiliar, presenta heridas de consideración. Valencia también señaló que más de 30 viviendas y establecimientos comerciales resultaron afectados por la explosión. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Los Patios y Cúcuta. El alcalde aseguró que la emergencia tomó por sorpresa a las autoridades locales y explicó que la Alcaldía activó la atención a las familias afectadas. “Muchas personas se quedaron sin hogar”, afirmó, al señalar que se les está brindando hospedaje mientras se realiza un inventario de los daños para determinar las ayudas que serán entregadas.

“Nos agarró por sorpresa, no nos esperábamos que sucediera esto”, manifestó Valencia, quien reconoció que el municipio no estaba preparado para un hecho de esta magnitud, aunque advirtió que Los Patios no es ajeno a la situación de orden público que atraviesa el país. En especial, porque esa zona de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, cuenta con presencia de diferentes organizaciones criminales que se disputan el control del territorio. Esto ocurre en medio de la ofensiva que ha emprendido el gobierno de Abelardo de la Espriella contra las organizaciones criminales. Desde su posesión, se han realizado tres bombardeos en los departamentos de Guaviare y Norte de Santander, que dejan, hasta el momento, al menos 26 combatientes muertos, tres capturados y dos personas rescatadas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El Gobierno ha señalado que contempla realizar al menos 12 bombardeos durante sus primeros 100 días contra estas estructuras, principalmente las disidencias de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’, así como el ELN. Lea también: Dieron de baja a hombre de confianza de alias Mordisco y De la Espriella dice que están cerca del objetivo mayor: “una bomba caerá sobre ti”

Abelardo irá a Cúcuta

Hace pocos minutos, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad con la cúpula de la Fuerza Pública, luego de este atentado en el área metropolitana de Cúcuta. El mandatario aseguró que asistirá personalmente a la reunión y advirtió que su Gobierno no dejará sola a ninguna región del país frente a las acciones de los grupos terroristas. “Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza”, afirmó el presidente. De La Espriella también aseguró que las autoridades intensificarán la persecución contra los responsables del ataque, con el objetivo de capturarlos, desmantelar sus estructuras y garantizar nuevamente la seguridad de las comunidades afectadas. “Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”, sostuvo.

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