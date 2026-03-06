Gobierno sigue buscando plata de donde sea: alista proyecto de decreto para usar $2,9 billones del Fondo de Ahorro

El Gobierno nacional está buscando recursos a como dé lugar para el remate de la actual administración, con el fin de solucionar la situación de las cuentas públicas. No solo se trata de los fondos de pensiones, sino ahora el plan, desde el Ministerio de Hacienda, es buscar liquidez con dineros del Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE.
El Gobierno está construyendo un proyecto de decreto que plantea usar recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías mediante un desahorro, para adicionarlos al presupuesto del bienio 2025 a 2026 del SGR. El monto sería de $2,9 billones.
En medio de la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas, el manejo eficiente de los recursos del subsuelo sigue siendo un tema prioritario en la agenda fiscal de Colombia.
En este escenario, el FAE, uno de los pilares del Sistema General de Regalías, SGR, opera como el principal amortiguador macroeconómico de las finanzas territoriales.
