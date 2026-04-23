Paloma Valencia demandó decreto que obliga pasar $25 billones de fondos a Colpensiones: “Esto es un robo descarado”

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia radicó este jueves una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar el recién expedido Decreto 415 de 2026, por el que el gobierno Nacional les ordena a los fondos privados entregarle a Colpensiones cerca de 25 billones de pesos ahorrados por los 119.000 trabajadores que se han trasladado hacia la empresa estatal. Para entenderlo con un ejemplo: imagínese que usted trabajó 20 años y ahorró plata en una cuenta privada para su pensión. El año pasado decidió pasarse a Colpensiones porque la reforma pensional se lo permitió. Pero la misma ley decía que su plata ahorrada se quedaba en el fondo privado, guardada y creciendo, hasta el día en que usted se jubilara. Solo ese día la plata pasaba a Colpensiones para pagar sus mesadas. En contexto: Gobierno expide decreto que obliga a pasar $25 billones de fondos a Colpensiones El Decreto 415 cambia esa regla: le ordena al fondo privado que le entregue la plata a Colpensiones ahora aunque usted todavía no se haya jubilado. Para dimensionar la cifra, esos 25 billones de pesos son aproximadamente la mitad del presupuesto anual de salud del país. Valencia lo planteó así en su publicación en X: “La Reforma Pensional dispuso que los Fondos de Pensiones deben seguir administrando esos recursos hasta que cada persona cumpla los requisitos para jubilarse. En ningún momento el Congreso contempló un giro automático de recursos a Colpensiones”. Y agregó: “Esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar $25 billones en plenas elecciones”.

En la demanda, presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Valencia pidió dos cosas concretas: primero, que el tribunal suspenda el decreto con urgencia mientras decide el caso; segundo, que lo declare nulo, es decir, sin efecto legal. El Decreto 415 les da a los fondos privados entre 15 días hábiles y 30 días calendario para entregar el dinero, dependiendo de si el afiliado ya se pensionó o todavía no. Eso hace urgente la decisión del Consejo de Estado: si los fondos transfieren el dinero antes de que el tribunal falle, los 25 billones ya estarían en Colpensiones cuando llegue la respuesta judicial.

Las reacciones

Valencia no es la única que cuestionó la medida. Asofondos, que agrupa a los cuatro fondos privados —Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia—, también anunció acciones ante el Consejo de Estado. Su presidente, Andrés Velasco, sostuvo que el decreto “contradice una ley que hoy está vigente porque la Corte Constitucional no la suspendió” y advirtió que los fondos analizan cómo proteger el ahorro de sus afiliados. Santiago García, el directivo de Skandia, señaló que “sorprende que una orden forzada de trasladar 25 billones se haya dado sin analizar el impacto” y recordó que “estos fondos pertenecen exclusivamente a los trabajadores, amparados por la Constitución”.