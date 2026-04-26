La Copa del Mundo de 2026 contará con 16 estadios, que se dividen de la siguiente manera: 2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos. La variedad de los recintos no se centra solamente en su ubicación geográfica, sino también en su infraestructura y en el motivo para el que fueron diseñados.
Algunos generan una visual más imponente que otros, principalmente los estadounidenses, que en su mayoría pertenecen al fútbol americano; sin embargo, los estadios mexicanos y canadienses están más familiarizados con el mundo del fútbol.
Estos escenarios han albergado grandes torneos, tanto de clubes como de selecciones: desde finales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana hasta finales de Copa América, Mundial y Copa Oro. Este año será la segunda vez que se corone un campeón del mundo en Estados Unidos.