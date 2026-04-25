Estados Unidos ha matado casi 200 personas en operaciones contra el narcotráifco en las aguas de América Latina

Dos personas murieron en un ataque de fuerzas estadounidenses contra una embarcación en el Pacífico oriental presuntamente dedicada al tráfico de drogas, con lo que se eleva a 182 los fallecidos en la campaña de Washington contra el narcotráfico en América Latina.

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El ejército “condujo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, dijo en una publicación en X el Comando del Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas de Washington en la región.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, agregó, repitiendo el lenguaje que ha usado para describir decenas de operaciones mortales desde que empezó la campaña en septiembre.

Funcionarios militares estadounidenses han dicho que se han llevado a cabo al menos siete de esos ataques en abril.

La administración del presidente Donald Trump no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones estuviesen involucradas en tráfico de drogas, lo que ha desatado un debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos afirman que es probable que los ataques constituyan ejecuciones extrajudiciales, toda vez que, al parecer, han tenido como objetivo a civiles que no representaban una amenaza inmediata contra Estados Unidos.

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Además, cuatro presuntos traficantes de droga fueron detenidos en República Dominicana tras una persecución a una narcolancha con cocaína que había salido de una zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, informaron el sábado autoridades. La operación contó con el respaldo de Estados Unidos.