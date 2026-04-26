La mina ilegal que rentabiliza para el Clan del Golfo con operaciones dentro de una base del Ejército

La mina de oro conocida La Mandinga, controlada por el Clan del Golfo, no solo operaba en las inmediaciones de una base del Ejército colombiano, sino que alcanzó a instalarse dentro de su perímetro. Fuentes militares lo habían negado, pero un reportaje gráfico, documentado por periodistas de The New York Times, reveló este domingo una actividad que contradice los controles estatales sobre la minería ilegal en el país.

En repetidas visitas al lugar, los reporteros observaron cómo decenas de trabajadores utilizaban mangueras de alta presión para remover grandes extensiones de bosque, en una operación a cielo abierto que transformó el paisaje en un terreno de lodo, pozos y agua contaminada.

La mina colinda con el Batallón Rifles 31. Según el reportaje, incluso sin barreras físicas claras entre ambos espacios, la actividad extractiva avanzó progresivamente hacia instalaciones militares. El Batallón de Infantería Aerotransportado N°31 Rifles desarrolla operaciones militares de manera permanente y conjunta, en el municipio de Caucasia, Antioquia, en la jurisdicción del Bajo Cauca antioqueño y Sur de Córdoba, particularmente contra la amenaza hídrica.

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Imágenes aéreas captadas con drones muestran en el reportaje zonas intervenidas dentro de lo que sería propiedad del Ejército, mientras los generadores diésel —ruidosos y constantes— podían escucharse desde los edificios de la base.

Pese a estas evidencias, el entonces comandante, el coronel Daniel Echeverry, negó inicialmente que la extracción ilegal se realizara dentro del batallón. Reconoció la presencia de mineros en áreas vecinas, pero sostuvo que no habían cruzado los límites militares. También aseguró que en los seis meses que llevaba al “mando había tenido conocimiento de los mineros ilegales de al lado, pero señaló que el ejército dudaba en emprender acciones armadas contra civiles, aunque estuvieran cometiendo delitos”.

La versión oficial empezó a desmoronarse cuando el propio coronel accedió a recorrer la zona junto a los periodistas. A pocos minutos de caminata desde la base, el bosque dio paso a un terreno devastado: maquinaria improvisada, pozos fangosos y trabajadores operando a plena luz del día. Allí, frente a la evidencia, el oficial admitió que la actividad ocurría en terrenos del Ministerio de Defensa.

“Esto es propiedad privada del Ministerio de Defensa, nosotros podemos dispararles por estar aquí”, les gritó a quienes estaban allí.