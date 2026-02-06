¿Lucas Paquetá cumplirá las expectativas con Flamengo o le “pesarán” los 42 millones de euros que pagaron para “repatriarlo”?

El volante brasileño Lucas Paquetá, fichaje más caro de la historia del fútbol sudamericano después de que Flamengo pagara 42 millones de euros al West Ham United inglés para quedarse con su ficha, no tuvo un buen primer partido como titular con el equipo de Río de Janeiro: el miércoles, ante Inter de Porto Alegre, no brilló como se esperaba. Recibido con una gran fiesta en el Maracaná por parte de su afición, el volante, que había disputado el domingo sus primeros minutos en el Fla en la Supercopa de Brasil contra el Corinthians, tuvo una actuación muy apagada ante el elenco gaúcho, según reconoció.

Le puede interesara: Video | ¿Pide pista al Mundial? Así fue el golazo de Santos Borré en el Maracaná contra Flamengo “Lejos de ser el inicio que imaginaba con esta camisa. Quería agradecer a todos por el apoyo y cariño en mi regreso al Maracaná. Es único vestir esta camiseta. Cambiaría cualquier cosa por la victoria. Necesitamos mejorar y trabajaremos mucho para volver a vencer”, escribió Paquetá en su perfil en las redes sociales.

El Flamengo, vigente campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores, encadenó su cuarto partido seguido sin ganar al empatar 1-1 con el Inter –el tanto del elenco de Porto Alegre lo anotó el colombiano Rafael Santos Borré–, y suma apenas un punto en dos jornadas disputadas en el balompié brasileño. El vigente campeón del Brasileirao y la Copa Libertadores ha tenido un inicio de año complicado. La expectativa generada por su seguidilla triunfadora, así como la alta inversión que hicieron en Paquetá, con la que rompieron el mercado de pases en el balompié suramericano, se ha convertido en un peso que aumenta con la exigencia de sus aficionados.

Paquetá, su gran figura, es un hijo pródigo que regresó a casa. Debutó en 2016 como profesional, cuando tenía 18 años, con el club más popular de ese país. Después se fue al Milán de Italia, donde estuvo entre 2019 y 2020. Durante el año del inicio de la pandemia por Covid jugó para el Olympique de Lyon francés. Ahí estuvo en riesgo de que su carrera terminara por la presunta participación en unas apuestas deportivas.