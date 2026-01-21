Este es el borrador de decreto que le pone tope a la inversión del ahorro pensional en el exterior: aquí los detalles

El Ministerio de Hacienda publicó el borrador de decreto con el que apunta a reformar el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias, con énfasis en los recursos invertidos en el exterior. Con ello, se puso un límite de hasta el 30% al ahorro pensional que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) pueden invertir en el extranjero. La iniciativa, contenida en un proyecto de decreto fechado en enero de 2026, busca modificar el Decreto 2555 de 2010 y tiene como objetivo central impulsar “el crecimiento económico nacional mediante el redireccionamiento de capitales hacia sectores estratégicos como la infraestructura y la vivienda”. De acuerdo con los documentos técnicos que sustentan la medida, el ajuste permitiría profundizar el mercado de capitales local y elevar el Producto Interno Bruto (PIB) potencial, al canalizar mayores flujos de ahorro hacia actividades con altos multiplicadores económicos.

Tope del 30% a la inversión en el exterior

El eje de la propuesta es la fijación de un límite global de inversión en activos extranjeros del 30%, aplicable a la suma de los cuatro tipos de fondos de pensiones obligatorias: conservador, moderado, de mayor riesgo y de retiro programado. En ese orden de ideas, las AFP deben reprogramar su portafolio de inversiones. Tendrán que traer al país alrededor de $108,91 billones de un monto total de $267,1 billones que a corte de noviembre del 2025 tenían invertidos fuera del país. Para ese movimiento, el borrador brinda un plazo de 5 años a partir de su entrada en vigencia. Consulte: La historia de la pelea entre Petro y privados por desmontar los 7 peajes de las Autopistas del Café No obstante, hay un primer plazo de 3 años para reducir esa inversión de los ahorros pensionales al 35% Según las fuentes oficiales, este tope responde a consideraciones macroprudenciales, en un contexto donde la exposición internacional de los portafolios alcanzó niveles elevados.

¿Cuánta plata tiene cada fondo de pensión por fuera del país?

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Colombia mantienen una alta y relativamente homogénea exposición a activos en el exterior, de acuerdo con la información más reciente sobre la composición de sus portafolios de ahorro pensional obligatorio. En el caso de Porvenir, la mayor AFP del país por volumen de recursos administrados, las inversiones internacionales ascienden a $121,4 billones, lo que equivale al 48,1% de su portafolio total. Esta cifra confirma una estrategia de diversificación global cercana al promedio del sistema. Por su parte, Protección presenta una exposición externa de $90,6 billones, correspondiente al 49,7% de sus activos, un nivel muy similar al de sus principales competidores y apenas por debajo del umbral del 50%.

En Colfondos, la proporción de recursos invertidos fuera del país es incluso ligeramente superior: $33,2 billones, que representan el 50,2% de su portafolio, ubicándola como la AFP con mayor participación relativa en activos internacionales dentro del sistema. Finalmente, Skandia registra una inversión externa de $12,0 billones, equivalente al 45,0% de su portafolio, una proporción menor frente al resto de administradoras, aunque igualmente significativa en términos de diversificación internacional.

Infraestructura y vivienda, los sectores priorizados

El propósito económico de fondo es incrementar el ahorro nacional y orientar los recursos hacia sectores locales con alto impacto. Los documentos destacan especialmente la infraestructura y la construcción de vivienda, actividades que suelen generar encadenamientos productivos, empleo y aumentos sostenidos de la productividad. Desde la óptica del Gobierno, una mayor inversión local de los fondos pensionales contribuiría a fortalecer el financiamiento de proyectos estratégicos y a dinamizar el crecimiento económico en el mediano y largo plazo.

¿Qué salvaguardas para proteger el ahorro de los afiliados?

El proyecto subraya que cualquier ajuste deberá respetar los principios fundamentales del sistema pensional. Textualmente, el decreto indica que la transición debe realizarse garantizando siempre la “seguridad, rentabilidad y liquidez del ahorro de los afiliados”.

Para ello, las AFP estarán obligadas a presentar planes de ajuste ante la Superintendencia Financiera, con el fin de demostrar que el proceso no compromete la estabilidad de los fondos ni los rendimientos esperados para los cotizantes.

¿Y si no se puede cumplir con ese límite a tiempo?

La iniciativa también introduce un margen de flexibilidad. En caso de que existan condiciones de mercado objetivas que impidan cumplir temporalmente el límite de inversión externa bajo criterios adecuados de seguridad y rentabilidad, las AFP podrán justificar técnicamente el incumplimiento ante las autoridades competentes. Este mecanismo busca evitar decisiones forzadas que puedan afectar negativamente el desempeño de los portafolios en escenarios financieros complejos o volátiles.

Supervisión a cargo del Ministerio de Hacienda