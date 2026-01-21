Este es el borrador de decreto que le pone tope a la inversión del ahorro pensional en el exterior: aquí los detalles

El Ministerio de Hacienda publicó el borrador de decreto con el que apunta a reformar el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias, con énfasis en los recursos invertidos en el exterior. Con ello, se puso un límite de hasta el 30% al ahorro pensional que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) pueden invertir en el extranjero.
La iniciativa, contenida en un proyecto de decreto fechado en enero de 2026, busca modificar el Decreto 2555 de 2010 y tiene como objetivo central impulsar “el crecimiento económico nacional mediante el redireccionamiento de capitales hacia sectores estratégicos como la infraestructura y la vivienda”.
De acuerdo con los documentos técnicos que sustentan la medida, el ajuste permitiría profundizar el mercado de capitales local y elevar el Producto Interno Bruto (PIB) potencial, al canalizar mayores flujos de ahorro hacia actividades con altos multiplicadores económicos.