Este es el Decreto 1017 que tiene divididas a las empresas de transporte de carga y a los camioneros, ¿qué dice?

La reglas de juego para el transporte de Carga cambiaron raíz de un nuevo decreto del Ministerio de Transporte. La nuevas medidas dividieron al gremio. Las empresas argumentan un aumento de costos que golpearán su operación, mientras que los camioneros aseguran que las nuevas disposiciones son el fruto del paro del año pasado.
Se trata del Decreto 1017 de 2025, el cual modifica y adiciona artículos del Decreto 1079 de 2015, reglamento único del sector. La norma busca establecer condiciones equitativas para los vehículos livianos y pesados que prestan el servicio de carga a nivel nacional.