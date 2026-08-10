Arrancan los vencimientos de declaración de renta 2026 en Colombia: quiénes deben declarar

Los vencimientos para que las personas naturales presenten la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025 comienzan este miércoles 12 de agosto de 2026 y se extenderán hasta el 26 de octubre.
La Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la Dian hizo un llamado a los contribuyentes para que revisen con anticipación si están obligados a cumplir con este trámite y utilicen las herramientas disponibles para evitar errores, sanciones o la necesidad de acudir a intermediarios.
Juliana Patiño Sosa, directora de la Seccional de Impuestos de Medellín de la Dian, explicó que el primer paso consiste en verificar las condiciones establecidas por la legislación tributaria. “Invitamos a toda la ciudadanía a que revise con anticipación si están obligados a presentar la declaración de renta por el año gravable 2025”.
La funcionaria también invitó a los contribuyentes a utilizar las herramientas de facilitación desarrolladas por la administración tributaria para cumplir con la obligación “de manera ágil, segura y sin necesidad de intermediarios”.
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