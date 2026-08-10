“Heridos serán trasladados a Medellín”: De la Espriella tras visita a Chocó por terremoto

En medio de la emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió al occidente del país este 10 de agosto, el presidente De la Espriella anunció desde Chocó un refuerzo de las operaciones de búsqueda y rescate y medidas para atender a las familias afectadas, entre esas, enviar a los heridos a la capital de Antioquia.
El mandatario llegó al departamento acompañado por los ministros de Defensa, Vivienda y Salud, con quienes, según explicó, se coordinará la respuesta institucional a la emergencia.
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“Lo primero es que salgamos de este problema”, señaló el presidente, al explicar que el Ministerio de Defensa puso a disposición el aparato militar y policial para reforzar las labores de atención.
Según dijo, a la zona serán enviados ingenieros, rescatistas y caninos especializados para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate en los puntos afectados.