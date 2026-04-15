Villar pide “parar el lenguaje insultante” del Gobierno contra las mujeres de la Junta del Banco de la República

La tensión del ministro del Hacienda, Germán Avila, con Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, por el alza de tasas continuó este miércoles en un debate de control político en el Congreso de la República. En el espacio Villar pidió al Gobierno detener los insultos contra las codirectoras del Emisor. El encuentro comenzó sobre las 10:00 de la mañana con un diplomático apretón de manos entre Ávila y Villar, luego del desencuentro del pasado 31 de marzo, cuando el Emisor subió la tasa de intervención al 11,25% y el ministro decidió abandonar su dirección en la Junta Directiva como mecanismo de protesta y presión ante la decisión. El gerente del Emisor fue el primero en hablar. Su defensa sobre el endurecimiento de las tasas fue férrea. Durante su intervención, el funcionario fue enfático en desmentir señalamientos sobre el impacto de estas medidas. Entérese: “No estamos matando a nadie”: gerente del Banco de la República defiende la subida de tasas en el Congreso Señaló que, a lo largo de 2025, el banco central recortó su tasa de intervención desde 12,75% hasta 9,25%. Sin embargo, en ese mismo periodo, el rendimiento de los títulos de deuda pública a cinco años tomó una dirección opuesta y aumentó, al pasar de 9% a 12,8% hacia diciembre del año pasado. Agregó que “el Banco tiene una meta de inflación y ajusta la política monetaria para cumplir esa meta”. Según explicó, este modelo no es exclusivo de Colombia, sino que también se aplica en países como Estados Unidos, Canadá, Japón y varias economías de América Latina.

Villar le respondió a Petro

El momento más fuerte del discurso de Villar fue cuando expresó que subir las tasas “no es un genocidio”. Añadió: “No estamos matando a nadie. No estamos matando a una población. Y debo decirlo muy rotundamente, estamos tomando una decisión responsable”. Y explicó que la decisión era importante para evitar que se siga deteriorando el poder adquisitivo del dinero colombiano, “que es el que tienen los trabajadores”.

El gerente del Banco de la República defendió la política monetaria en medio de críticas por sus efectos económicos. foto MinHacienda.

Sus palabras no fueron otra cosa que una respuesta a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, que en el pasado Consejo de Ministros que tuvo lugar en Nariño. Allí, dijo que la Junta del Banrep era “fascista” y también la señaló de “matar al pueblo de hambre”, lo que calificó como “un genocidio”.

Gerente del Emisor pide respeto hacia las mujeres del Banco de la República

Por otro lado, Villar fue enfático en la necesidad de frenar los cuestionamientos contra el Banco de la República y sus integrantes. En particular, rechazó los señalamientos provenientes del Gobierno a la junta directiva del Emisor. “Hay que parar el lenguaje insultante”, mencionó. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que los cuestionamientos provenientes del Gobierno han adquirido un componente de género que calificó como inaceptable.

Según señaló, existe una “descalificación permanente” que ha impactado de manera particular a las mujeres que hacen parte de la Junta Directiva. Villar subrayó que el nivel de los ataques ha sobrepasado los límites de un debate técnico razonable en materia de política económica, al escalar hacia señalamientos que, en su opinión, desbordan la discusión institucional. Se refirió puntualmente a los ataques de Petro contra las codirectoras, dos de ellas designadas por el propio Gobierno. El mandatario dijo, “la señora que está en la Junta fue del EPL, más Marxista que yo (...) Era de izquierdas radicales y ahora es fascista”. Le recomendamos leer: Petro atacó a codirectora del Banco de la República que él mismo nombró; la trató de “fascista”

Germán Ávila cuestionó el aumento de la tasa de interés

Por su parte, Germán Ávila dejó en evidencia un fuerte desencuentro con el Banco de la República al cuestionar abiertamente las decisiones recientes de su junta directiva en materia de tasas de interés. Comenzó cuestionando la petición de Villar de bajar el tono: “Lo escuché hablar (a Villar) de bajar el descrédito al Banco, creí que me iba a hablar de bajar las tasas de interés”. Asimismo, dijo que reconocer que una de ellas había sido guerrillera no era una degradación. “Yo orgullosamente fui guerrillero, soy un desmovilizado del M-19. No me da pena, no lo escondo, no me avergüenza y no es una degradación”. Lea más: Ministro de Hacienda se sale de la reunión de junta del Banco de la República, ¿qué pasó?

Ministro de Hacienda dijo que el Banrep representa una “mayoría precaria”

Mencionó que las posturas expuestas por Villar no representan un consenso pleno, sino la visión de una “mayoría precaria” de cuatro miembros, lo que —a su juicio— invisibiliza las posiciones divergentes dentro del propio órgano. Ávila también criticó lo que describió como una visión aislada del Emisor, al señalar que existe una tendencia a operar desde una “cúpula de cristal”, desconectada del contexto económico global.

Le puede gustar: Villar lanza alerta: ausencia de MinHacienda pondría en jaque la autonomía del Banco de la República En particular, cuestionó que se minimicen los factores externos en el análisis de la inflación, pese a que —según sostuvo— los choques actuales son principalmente de oferta, derivados de variables como el encarecimiento de combustibles, fertilizantes y tensiones internacionales. Bajo ese diagnóstico, calificó como “desconcertante” el aumento de 200 puntos básicos en la tasa de interés en un corto periodo, una decisión que aseguró no tiene precedentes recientes entre bancos centrales de otras regiones. Puede leer: Las veces en que Petro ha defendido a presuntos acosadores y maltratadores de mujeres al interior de su Gobierno El ministro fue más allá al advertir que el enfoque del Banco se concentra excesivamente en variables como las expectativas de inflación, sin considerar suficientemente sus efectos distributivos. En ese sentido, cuestionó que las mediciones del Emisor se basen en encuestas a actores del sistema financiero que, a su juicio, se benefician de tasas más altas por su condición de tenedores de deuda pública. Con ello, planteó que la política monetaria actual no solo es ineficaz para enfrentar choques externos, sino que además carece de coordinación con la política económica del Gobierno.

Bloque de preguntas y respuestas