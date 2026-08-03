De la Espriella promete subir Colombia Mayor a $400.000, pero primero deberá cubrir un faltante de $3,2 billones

El presidente electo Abelardo de la Espriella ratificó una de sus principales promesas de campaña: aumentar el subsidio del programa Colombia Mayor hasta $400.000 mensuales. Sin embargo, aclaró que la medida no entrará en vigor de inmediato, sino únicamente después de reorganizar las finanzas públicas y garantizar la continuidad del programa, que, según afirmó, recibió con un déficit de $3,2 billones.
Durante su última alocución antes de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto, el mandatario electo aseguró que el panorama financiero encontrado por su equipo de empalme obliga a priorizar la consecución de recursos para garantizar los pagos a cerca de tres millones de adultos mayores beneficiarios del programa durante lo que resta del año.