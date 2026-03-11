El paisa David Vélez, fundador de Nubank, fue reconocido como el Empresario del Año 2025

El empresario antioqueño David Vélez fue reconocido como Empresario del Año 2025 por el diario La República. El premio argumento el papel del paisa en la transformación del sistema financiero en América Latina a través de Nubank, el neobanco digital que fundó en 2013.
La distinción resalta el impacto de una empresa que comenzó como una apuesta para simplificar las finanzas en la región y que hoy se consolidó como una de las plataformas financieras digitales más grandes del mundo. El reconocimiento también coincide con un momento de expansión global para la compañía, que ya se prepara para operar en Estados Unidos.
Vélez nació en Medellín y estudió Ciencias de la Administración e Ingeniería, además de cursar una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Stanford.
Antes de emprender, desarrolló su carrera en el mercado financiero estadounidense, trabajando en instituciones como Goldman Sachs, Morgan Stanley y General Atlantic. Esa experiencia lo llevó posteriormente a Brasil, país donde surgiría la idea de Nubank.