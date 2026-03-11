Nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, fue herido en ataques pero está “sano y salvo”

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó herido durante los primeros ataques de la guerra que enfrentan a Estados Unidos e Israel contra Irán, pero se encuentra “sano y salvo”, según reportes de medios internacionales y declaraciones de fuentes cercanas al gobierno iraní. La información fue difundida inicialmente por el diario The New York Times y replicada por agencias internacionales, que citan a funcionarios iraníes e israelíes. En contexto: Mojtaba Jamenei es el favorito para ser jefe supremo de Irán, ¿qué son los ayatolás? De acuerdo con esos reportes, Jamenei habría sufrido lesiones el 28 de febrero, durante la primera ola de ataques de la ofensiva que marcó el inicio del actual conflicto en Medio Oriente. En esa misma jornada murió su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, lo que abrió paso a un rápido proceso de sucesión dentro del liderazgo religioso y político del país. Aunque no se han revelado detalles precisos sobre la gravedad de las heridas, tres funcionarios iraníes citados por el periódico estadounidense señalaron que las lesiones se concentran principalmente en las piernas. Pese a ello, el nuevo líder supremo estaría consciente y resguardado en un lugar de alta seguridad, con comunicaciones limitadas por razones de protección.

La ausencia pública de Jamenei desde su designación ha generado múltiples especulaciones. Desde que fue nombrado por el liderazgo clerical iraní como sucesor de su padre, no ha aparecido en discursos televisados ni ha difundido mensajes oficiales. Según las fuentes consultadas por The New York Times, esta situación responde tanto a su recuperación médica como a preocupaciones de seguridad. Lea aquí: ¿Dónde está Mojtaba Jamenei? Mostraron al nuevo líder de Irán con una figura de cartón Funcionarios iraníes señalaron que cualquier tipo de comunicación pública, incluso escrita, podría revelar información sobre su ubicación y exponerlo a nuevos ataques. Por ello, el nuevo líder supremo permanecería bajo estrictas medidas de protección mientras se estabiliza la situación militar y política en el país. El estado de salud de Jamenei también fue comentado por Yusef Pezeshkian, hijo del presidente iraní Masoud Pezeshkian. A través de un mensaje en la red social Telegram, afirmó que el líder religioso se encuentra fuera de peligro. “Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo”, escribió.

Por su parte, dos funcionarios militares israelíes confirmaron al periódico estadounidense que la inteligencia de su país tenía información sobre las heridas sufridas por Jamenei incluso antes de que fuera designado como nuevo líder supremo. No obstante, tampoco precisaron la gravedad de las lesiones.

En los últimos días, medios y organizaciones cercanas al gobierno iraní han comenzado a referirse a Jamenei como “el veterano de guerra herido”, una descripción que refleja tanto el contexto del conflicto actual como el simbolismo político que rodea su figura. El nuevo líder, de 56 años, ha sido durante años una figura influyente dentro de los círculos de poder en Irán, aunque con una presencia pública mucho más discreta que la de su padre. Su llegada al cargo ocurre en medio de uno de los momentos más tensos para el país en décadas. Puede leer: Alí Jamenei: ¿cómo llegó a ser el líder del poder absoluto en Irán?

Según la información recopilada por The New York Times, los ataques que dieron inicio a la guerra no solo causaron la muerte del anterior líder supremo, sino también de varios miembros cercanos de la familia de Mojtaba Jamenei, entre ellos su madre, su esposa y uno de sus hijos.

La combinación de pérdidas personales, heridas físicas y un conflicto armado en desarrollo ha convertido su ascenso al liderazgo de Irán en uno de los episodios más dramáticos de la política reciente en Medio Oriente. Mientras tanto, el país permanece atento a cualquier aparición pública o mensaje del nuevo líder supremo que confirme su estado de salud y marque el rumbo del gobierno en medio de la guerra.

