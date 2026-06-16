Gobierno Petro deja nómina estatal $22 billones más cara y alza de 17,9% en tutelas de salud

El gobierno de Gustavo Petro entró en la recta final de su mandato tras convertirse en el primero de izquierda en llegar a la Casa de Nariño en 2022. El balance de la gestión tiene diferentes matices dependiendo del sector al que se le mire.
Aunque el país consolidó una tendencia descendente en cuanto al desempleo, la pobreza monetaria y reformas al sistema laboral, el gobierno de Gustavo Petro deja un país endeudado, con mayor gasto público y al sistema de salud en el limbo tras los intentos fallidos de reforma.