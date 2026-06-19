La otra brecha del Mundial: para algunos una boleta cuesta días de trabajo y para otros más de un año

El Mundial no solo pone frente a frente a las mejores selecciones. También exhibe una de las mayores desigualdades económicas entre los aficionados que acompañan a sus equipos en Estados Unidos, México y Canadá. Así quedó en evidencia en el informe semanal de Anif, ‘El once económico del Mundial 2026’, en el que hace un ranking sobre cuántos salarios mínimos necesita cada persona para comprar una boleta de su selección para la cita orbital. Aunque el precio de las entradas es el mismo para todos los compradores, el esfuerzo económico necesario para adquirir una boleta varía drásticamente según el país de origen. El análisis de Anif muestra que, mientras para algunos aficionados la compra representa apenas una fracción de su salario mensual, para otros equivale a varios meses e incluso más de un año de ingresos. Le puede interesar: Colombianos piden hasta 65% más domicilios para ver a la Selección en el Mundial

¿A cuántos salarios mínimos equivale la boleta por cada país?

El caso más extremo es Ghana. Un trabajador que perciba el mínimo en ese país tendría que destinar el equivalente a 12,3 salarios mínimos mensuales para adquirir una de las entradas más económicas del torneo. En otras palabras, el costo de una sola boleta supera un año completo de trabajo. La situación también resulta compleja para otros países en el torneo. En Haití se requieren 5,7 salarios mínimos para acceder a una entrada, mientras que en Uzbekistán la cifra alcanza 5,3. Senegal y Costa de Marfil completan el grupo de economías con mayores barreras de acceso, con un costo equivalente a 4,9. Las cifras ponen de relieve una realidad que suele pasar desapercibida detrás de la pasión futbolística: el Mundial es un espectáculo global, pero no todos los aficionados tienen las mismas posibilidades económicas de vivirlo en primera persona. “Desde la teoría económica hay tres lecturas que son bastante interesantes y que se derivan de todo este análisis. Primero, la desigualdad internacional de ingresos. La boleta es un bien global, con un precio prácticamente uniforme, pero los ingresos son muy heterogéneos entre los países”, explica Valentina Guio, jefe de estudios macroeconómicos de Anif. La experta apunta que “En segundo lugar, está el poder adquisitivo, es decir, lo relevante no es cuánto cuesta la boleta en dólares, sino cuánto ingreso local representa. Un aficionado suizo y uno ganés enfrentan el mismo precio en dólares, pero no el mismo costo económico. Para el ganés, la compra implica sacrificar una proporción mucho mayor de su consumo potencial. Por último, la directiva de Anif señala que todo esto se deriva del consumo potencial en la elasticidad del consumo de entretenimiento. En países donde una entrada equivale a varios salarios mínimos, asistir al Mundial deja de ser un gasto de entretenimiento y se convierte en uno extraordinario. “En economías de menores ingresos, ir a la Copa se convierte en un bien de lujo, mientras que en economías de altos ingresos se acerca más a un gasto recreativo ordinario”, apunta. Lea más: La fiebre del Mundial impulsa las búsquedas web de Messi, Cristiano y la camiseta de Colombia

¿Cómo es el panorama en América Latina?