Boletas para ver a Colombia en el Mundial serían más caras de lo esperado, ¿por qué?

La FIFA dio apertura oficial a la primera ventana de venta de boletos para la Copa del Mundo 2026, el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Los precios han recibido quejas por la gran diferencia con el pasado mundial. En esta primera etapa se estima que se pusieron a disposición del público alrededor de un millón de entradas, cuyos precios varían ampliamente según la sede y la categoría del asiento. Los precios de esta primera ronda no serán definitivos, ya que en México se aplicará un esquema de precios “variables” y en Estados Unidos uno “dinámico”. La venta incluye boletos para el público general y opciones de Hospitality, además de cuatro categorías de asientos: CAT1, CAT2, CAT3 y CAT4, siendo la primera la más costosa y la última la más económica.

¿Por qué subirán los precios de las entradas?

La cuestión es que La FIFA implementará un sistema de precios flexibles para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En otra palabras, eso implica que el valor de las entradas podrá aumentar, según la demanda en cada fase de venta.

Algo que no tienen contentos a los aficionados pues los precios son hasta cuatro veces mayores a los vistos en el Mundial de Qatar de 2022. Por ejemplo, la entrada a la final en 2022 costaba $1.167 dólares, ahora es de 6.370 dólares. Los boletos más baratos (CTA4) en fase de grupos costaban 11 dólares hace tres años, y ahora son de $100 dólares en la misma categoría. El partido inaugural, que se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, encabeza la lista de precios de la primera fase.Los valores se ubicaron en 1.825 dólares (CAT1), 1.290 (CAT2), 745 (CAT3) y 370 (CAT4).

Estados Unidos, la sede con boletos más costosos

Lo primero que debe saber es que pagará más en los partidos que se jugarán en Estados Unidos, de hecho el encuentro más caro de la fase de grupos será el primer partido en ese país, que se jugará en el SOFI Stadium de Los Ángeles. Allí, los precios alcanzaron los 2.735 dólares en CAT1, 1.940 en CAT2, 1.120 en CAT3 y 560 en CAT4, cifras que reflejan la alta demanda esperada para el debut del país anfitrión. Por su parte, el boleto más caro del torneo será el de la gran final en Nueva York, con precios que oscilan entre 2.030 dólares (CAT4) y 6.730 dólares (CAT1).}

Canadá completa el trío de sedes norteamericanas