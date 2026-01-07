x

Trump agradece llamada de Petro y anuncia reunión con él próximamente en la Casa Blanca

La llamada se produjo este miércoles en un momento clave para Estados Unidos, Colombia y Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses y su primera comparecencia ante la justicia federal en Nueva York.

  Donald Trump y Gustavo Petro tuvieron una conversación por teléfono este miércoles. FOTOS: XINHUA - Cortesía
Sandra Segovia Marín
Digital - Alcance

07 de enero de 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron una llamada telefónica este miércoles, días después de la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra en manos de la justicia estadounidense en Nueva York.

En su primera declaración tras la conversación, Trump expresó que el diálogo con su par colombiano fue positivo y oportuno. “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, afirmó.

Añadió: “Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”.

La llamada se prolongó por casi una hora, según conoció EL COLOMBIANO, la cual se realizó por medio de una traducción simultánea. Petro expresó posteriormente que el objetivo de la conversación fue abordar puntos relevantes como el narcotráfico en la región y la situación actual en Venezuela, un panorama que no solo involucra a Estados Unidos, sino también a Colombia, dada su cercanía geográfica.

“Hoy hemos hablado por primera vez desde que es presidente. Obviamente tenía mi inquietud (...) hablamos como una hora sobre narcotráfico y Venezuela”, dijo el jefe de Estado, agregando después en su discurso que Maduro no era su aliado y que lo alejó de Hugo Chávez al impedirle supuestamente asistir al sepelio.

Este diálogo también se hizo justo después de que el republicano, desde el Air Force One, calificara a Petro como un “hombre enfermo” y asegurara que tiene “molinos y fábricas para hacer cocaína”.

Conversación entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez

Petro reveló, durante las marchas que convocó este miércoles y que tuvieron como principal punto de encuentro la Plaza de Bolívar (Bogotá), que había hablado con Delcy Rodríguez, quien hace pocos días se juramentó como presidenta interina de Venezuela tras acompañar a Maduro en el régimen como vicepresidenta.

“Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial, para evitar que la sociedad venezolana —como podría ocurrir en Colombia— llegue a un punto de estallido interno”, aseveró el mandatario frente a una multitud en la Plaza.

