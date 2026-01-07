Trump agradece llamada de Petro y anuncia reunión con él próximamente en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron una llamada telefónica este miércoles, días después de la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra en manos de la justicia estadounidense en Nueva York.
En su primera declaración tras la conversación, Trump expresó que el diálogo con su par colombiano fue positivo y oportuno. “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, afirmó.
Añadió: “Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”.