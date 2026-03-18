Anif proyecta que nuevo impuesto al patrimonio recaudaría $6,3 billones para la emergencia económica

Con las reglas de juego ya definidas para el nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas, en el marco de la emergencia económica, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) estima que ese gravamen recaude más de $6 billones.
Hay que recordar que este impuesto aplica a empresas con un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, equivalentes a $10.475 millones, con una tarifa general de 0,5%.
Sin embargo, el decreto establece una tarifa diferencial más alta, de 1,6%, para sectores específicos como el financiero y el extractivo.