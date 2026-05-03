“Es hora de contar por qué se acabaron Los Prisioneros”: Claudio Narea

Por Sergio Villamizar
En los años 80, tres jóvenes chilenos, en medio de una feroz dictadura, se atrevieron a realizar canciones que entre el humor y la reverencia, contenían letras entre la denuncia y la protesta.
Aunque a la dictadura de Pinochet le tomó tiempo entender lo que estos jóvenes decían en sus canciones, una vez lo tuvieron claro, empezaron con todo un sistema de censura que tenía como propósito silenciar a Los Prisioneros, pero ya era demasiado tarde.
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En las emisoras no sonaban sus canciones, en las tiendas de discos no se vendían sus canciones, pero en el voz a voz, en este caso de cassette a cassette, La voz de los ochenta, como dicta una de sus canciones, llegaban a su público de forma clandestina.
Lo curioso, pese a la llegada de la democracia, es que parece que la censura persigue a algunos de los integrantes de esta banda rock, como Claudio Narea, su guitarrista, quien continúa girando por toda América Latina interpretando las canciones de Los Prisioneros, junto a sus temas en solitario.