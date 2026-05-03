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Colombia femenina cerró con goleada la fase de grupos del Sudamericano Sub 17 en Paraguay

Las dirigidas por Carlos Paniagua ahora esperarán para disputar el repechaje, en busca del cupo al Mundial de Marruecos.

  • La jugadora Rihanna Cuesta marcó el segundo tanto de Colombia en la victoria 3-0 ante Paraguay en el cierre del Grupo A del Sudamericano Sub-17. FOTO CORTESÍA FCF
    La jugadora Rihanna Cuesta marcó el segundo tanto de Colombia en la victoria 3-0 ante Paraguay en el cierre del Grupo A del Sudamericano Sub-17. FOTO CORTESÍA FCF
hace 2 horas
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La Selección Colombia femenina de fútbol hizo la tarea, venció a Paraguay 3-0, pero el resultado no le alcanzó para ser semifinalista del Sudamericano Sub-17, aunque terminó con los mismos puntos de Argentina y Chile: 8.

Según publicó Conmebol, el Grupo A terminó con Argentina, Chile y Colombia en los tres primeros lugares con los mismos puntos, pero son las guachas y las australes las que avanzaron, mientras que las cafeteras tendrán que esperar el duelo de repechaje para confirmar su clasificación al Mundial de Marruecos.

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El camino a la victoria se trazó temprano en el compromiso. Apenas a los 5 minutos, Dayana Torres abrió el marcador desde el punto penal. La ventaja se amplió al minuto 16 gracias a una anotación de Rihanna Cuesta, y la cuenta la cerró Maura Henao a los 88’.

Las dirigidas por el antioqueño Carlos Paniagua finalizaron la fase con 8 puntos, producto de dos empates (1-1 ante Argentina y 0-0 frente a Chile) y dos victorias consecutivas (3-0 contra Bolivia y 3-0 ante Paraguay). En el otro duelo del Grupo A, Argentina y Chile empataron 2-2.

Lea además: Ellas son las elegidas por Carlos Paniagua para el Sudamericano Sub 17 en Paraguay

En el B, las cosas fueron más claras ya que Brasil con 12 puntos terminó como líder seguido de Venezuela con 6 y Ecuador, tercero con 5.

El equipo colombiano formó este domingo con Sofía Prieto; Emiliana Isaza, Sara Rojas, Izabela Cortés (capitana), Saileth Bonnet; Joy Palacios, Juliana Parga, Rihanna Cuesta; Maura Henao, Dayana Torres y Eidy Ruiz.

Ahora, el próximo miércoles serán las semifinales con los duelos Argentina-Venezuela y Brasil-Chile, mientras que Colombia jugará el repechaje contra uno de los perdedores de la semifinal.

De acuerdo con lo que publicó Conmebol, a Colombia le corresponderá jugar contra el perdedor entre Argentina y Venezuela, mientras que Ecuador espera el perdedor entre Brasil y Chile.

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