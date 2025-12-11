Antioquia es el segundo destino donde más plata gastan los turistas extranjeros: supera los $450.000 diarios

El turismo internacional continúa consolidándose como uno de los motores más dinámicos de la economía colombiana. Según Anato, entre enero y octubre de 2025 llegaron 3,8 millones de visitantes extranjeros no residentes al país, lo que significó un incremento de 4,3% frente al mismo periodo de 2024, impulsando un gasto diario significativo en las principales regiones.
En ese contexto, datos del Ministerio de Comercio muestran que en Bolívar, especialmente en Cartagena, los turistas registran el gasto promedio diario más alto del país: 211,5 dólares (alrededor de 813.200 pesos a la TRM de hoy), dinamizando sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y las actividades culturales.
A este le sigue Antioquia, donde los turistas extranjeros gastan en promedio 119,9 dólares diarios (unos 458.600 pesos), consolidando al departamento como uno de los epicentros turísticos de mayor expansión. Este flujo de visitantes dinamiza la economía local y fortalece la inversión en la región.
La explicación de este comportamiento, según el MinComercio, está en el auge del turismo urbano, la creciente llegada de viajeros de negocios y el aumento de visitantes provenientes de México, así como en el dinamismo del turismo intrarregional. Estos factores han impulsado al departamento como un destino cada vez más atractivo y diverso.
En Bogotá, por su parte, el gasto diario alcanza los 102,3 dólares, una cifra que también contribuye al crecimiento económico y a la generación de empleo en la capital.