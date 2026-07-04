¿Cuánto cuesta ser fitness en Colombia? El gasto mensual puede superar $1 millón

Basta recorrer cualquier barrio de Medellín para notar que, prácticamente en cada cuadra de las 16 comunas y cinco corregimientos de la ciudad, los gimnasios, centros de acondicionamiento físico, estudios de entrenamiento funcional, tiendas de suplementación y negocios especializados en alimentación saludable se multiplican a un ritmo vertiginoso en los últimos años.
Tanto así que ya no se trata únicamente de hacer ejercicio, puesto que la búsqueda del bienestar físico, mental y emocional se volvió en una decisión de consumo que mueve miles de millones de dólares en el mundo y que, en el caso de los hogares, representa una inversión mensual cada vez más importante.
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De hecho, el 51% de los colombianos ha incorporado el ejercicio regular como parte de su rutina, superando incluso el promedio latinoamericano (49%), según la consultora Bain & Company. Al mismo tiempo, la economía global del bienestar alcanzó un valor de US$6,8 billones en 2024, tras crecer 7,9% frente al año anterior, de acuerdo con el informe Global Wellness Economy Monitor 2025.